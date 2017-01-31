11:25 31 января 2017 21

Студенты УрФУ озадачены информацией о новых банковских карточках Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Студенты УрФУ обеспокоены новыми банковскими картами, которые выпустил для них Сбербанк. В начале года многим обучающимся пришли сообщения о том, что на их имя заведены карточки.

«Захожу в свой личный кабинет Сбербанка. Вижу, что на мое имя заведены сразу три новые карточки. У одногруппников так же, у кого-то одна карта, у кого-то — две-три. В филиалах Сбербанка ничего не знают. Предлагают ради безопасности заморозить даже те карточки, которые у нас были. В УрФУ тоже ничего ответить не могут. Как мы понимаем, для того, чтобы оформить банковскую карточку, нужны персональные данные и письменное согласие. Никто из нас его не давал. Есть вопрос и с оплатой обслуживания карты. Никто не хочет платить за то, что не просил», — поделился с «URA.RU» переживаниями один из студентов вуза.

В пресс-службе Сбербанка сообщили, что выпуск новых карт связан с переходом университета на новую систему прохода в общежития УрФУ.

«Сбербанк и УрФУ совместно реализуют кампусный проект. В начале года была модернизирована система доступа в ряд общежитий. Кампусные карты, которые выпущены для студентов, являются электронным пропуском. Кроме того, для студентов выпущены карты, с помощью которых можно оплачивать проезд в общественном транспорте», — прокомментировали «URA.RU» в Уральском филиале Сбербанка.

В финансовой организации добавили, что выпуск карт — инициатива вуза.

«В обоих случаях карты выпускаются только по инициативе вуза на основании присланных нам реестров. Процедура оформления такова, что клиенты, пользующиеся Сбербанк Онлайн, уже могут видеть выпущенные карты в своем личном кабинете в интернет-банке. Но выдача карт пока не производится. Она пройдет централизованно в здании университета, когда будут готовы карты для всех учащихся и работников УрФУ, заявленных в реестрах», — добавили в пресс-службе банка.

Выпуск и обслуживание кампусных карт являются бесплатными, подчеркнули в Сбербанке.

Оперативно получить комментарий УрФУ не удалось.