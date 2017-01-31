11:44 31 января 2017 15

За медицинской помощью свердловчанам придется ездить в соседние города Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

На Среднем Урале стартует очередная медицинская реформа. Правительство Свердловской области во вторник, 31 января, обсудило проект новой схемы территориального размещения медицинских учреждений, передает корреспондент «URA.RU».

Одним их важнейших нововведений станет объединение больниц в шести муниципалитетах. В частности, будут централизованы фонды городских больниц Сысерти и Арамили. Как заявил глава Сысерти Александр Карамышев, акушерские, гинекологические, хирургические и ряд других видов услуг арамильцы могут получить только в соседнем городе. Однако жители многих сысертских поселений предпочитают амбулаторно наблюдаться в Арамили, до которой им ехать в пять раз ближе, чем до Сысерти.

Дегтярская городская больница присоединится к ревдинской. По словам главврача горбольницы Ревды Евгения Овсянникова, в Дегтярске нет возможности получить помощь узких специалистов, вся сложная лабораторная диагностика производится в Ревде. Дегтярцев также обслуживает ревдинская скорая медицинская помощь.

Министр здравоохранения Свердловской области Игорь Трофимов подчеркнул, что объединение лечебных учреждений не предусматривает сокращения коечного фонда. Более того, оно может проходить без создания единого юридического лица. «Все будет зависеть от того, какая форма слияния сделает медицинскую помощь более доступной», — считает Трофимов.

Помимо этого свердловские власти планируют открыть до 2020 года 31 фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) (18 из них передвижных), три общеврачебные практики (ОВП) и одну станцию скорой медицинской помощи в екатеринбургском районе Академический. Планируется расширить парк вертолетов для экстренной доставки больных в областные лечебные учреждения. Благодаря этим мерам область должна достичь нормативов, согласно которым медицинская помощь в угрожающих жизни случаях должна быть оказана максимум за 60 минут, вне угрожающей жизни случаях за 120 минут, плановая стационарная помощь должна быть оказана максимум за 30 дней. Пока территории, на которых проживают порядка 5% населения области, не укладываются в эти нормативы.