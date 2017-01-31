12:10 31 января 2017 4

Гендиректор ГСК "Югории" Алексей Охлопков уверяет, что компания начала работать с прибылью Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

ГСК «Югория» открыла новый филиал в Салехарде. Эту информацию «URA.RU» подтвердил гендиректор компании Алексей Охлопков.

Приказ уже подписан — это первый новый филиал ГСК за последние четыре года. По данным «Югории», в ЯНАО страховая компания занимает первое место по доле рынка ОСАГО и второе по КАСКО. Алексей Охлопков рассказал агентству, что в планах еще несколько новых филиалов. «У нас утверждена советом директоров стратегия развития, по которой в базовых регионах — это Ямал, ХМАО и Тюменская область — планируется открыть несколько филиалов. В Салехарде — первый из них», — отметил гендиректор «Югории».

Ранее ГСК «Югория» была включена в план приватизации госимущества на 2017—2019 годы. За последние три года правительство ХМАО вложило из бюджета в страховую компанию свыше 5 млрд рублей. Последний транш был сделан весной 2016 года, когда в рамках допэмиссии уставный капитал компании увеличился до 8,2 млрд рублей. Предприятие ранее приносило большие убытки, а его руководство обещало сократить количество филиалов. По словам Алексея Охлопкова, к сегодняшнему дню ситуация стабилизировалась, а компания начала работать с прибылью.

В «Югории», напомним, разразился в 2015 году громкий коррупционный скандал с участием прежних руководителей компании, Владимира Волкова и Алексея Семенихина, из-за действий которых ГСК потеряла несколько десятков миллионов рублей. В ноябре 2015 года Семенихин был признан виновным в злоупотреблении полномочиями и приговорен к девяти месяцам лишения свободы в колонии-поселении. Владимир Волков покинул страну и находится в международном розыске.