На Ямале семь человек погибли от гриппа

12:05 31 января 2017 7

На Ямале ждут вторую волну гриппа в середине февраля Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

На Ямале в текущем эпидсезоне семь человек погибли от ОРВИ. Об этом сообщила во вторник, 31 января, глава управления Роспотребнадзора Ямала Людмила Нечепуренко на брифинге в «Север Пресс», передает корреспондент «URA.RU». Погибшие не были привиты от гриппа.

Санитарные врачи ожидают вторую волну гриппа в округе через 2-3 недели, эпидпорог пока превышен на 17 процентов, наблюдается спад по сравнению с концом 2016 года. Несмотря на это, закрыты на карантин четыре детсада, одна школа в Надыме, интернат в Красноселькупском районе и 46 классов по всему региону.

«Свиного гриппа» в регионе не ждут, идет грипп «группы Б». Около 68 тыс. ямальцев уже переболели простудными заболеваниями. Порядка 42 процентов жителей округа получили прививки.