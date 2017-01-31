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31 января 2017
12:29  31 января 2017 15

Порошенко прервал визит в Германию из-за доклада о реальных потерях украинской армии в ДНР

Фотографии с передовой. Украина. ДНР, солдат, боец, война
Украинские военные несут серьезные потери в ДНРФото: Андрей Гусельников © URA.RU
новость из сюжета:
Война на Украине
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Разведке вооруженных сил Донецкой народной республики стало известно, что свой визит в Германию президент Украины Петр Порошенко прервал после того, как получил сообщение, в котором указаны реальные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе столкновений с силами ДНР под Авдеевкой.

Как рассказал представитель Минобороны ДНР Эдуард Басурин, в моргах при больницах различных населенных пунктов Украины находятся более 70 тел погибших в боях военнослужащих ВСУ и примерно такое же количество солдат оказались ранеными. «Разведкой ВС ДНР получен доклад начальника ГШ ВСУ Муженко о реальных потерях украинских силовиков за 29 и 30 января, представленный президенту Украины и ставший причиной экстренного возвращения Петра Порошенко из Германии в страну», — цитирует заявление Басурина «Федеральное агентство новостей».

Представитель командования ДНР добавил, что украинское командование намеренно скрывает потери во избежание паники в подразделениях ВСУ и среди украинского гражданского населения, добавляет портал «Утро.ру».

Как отмечают в ДНР, в последние дни обстановка вдоль линии соприкосновения обострилась, число обстрелов резко возросло. На территории самопровозглашенной республики увеличилось количество разрушенных зданий, есть жертвы и пострадавшие среди мирного населения.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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