12:29 31 января 2017 15

Украинские военные несут серьезные потери в ДНР Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

Разведке вооруженных сил Донецкой народной республики стало известно, что свой визит в Германию президент Украины Петр Порошенко прервал после того, как получил сообщение, в котором указаны реальные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе столкновений с силами ДНР под Авдеевкой.

Как рассказал представитель Минобороны ДНР Эдуард Басурин, в моргах при больницах различных населенных пунктов Украины находятся более 70 тел погибших в боях военнослужащих ВСУ и примерно такое же количество солдат оказались ранеными. «Разведкой ВС ДНР получен доклад начальника ГШ ВСУ Муженко о реальных потерях украинских силовиков за 29 и 30 января, представленный президенту Украины и ставший причиной экстренного возвращения Петра Порошенко из Германии в страну», — цитирует заявление Басурина «Федеральное агентство новостей».

Представитель командования ДНР добавил, что украинское командование намеренно скрывает потери во избежание паники в подразделениях ВСУ и среди украинского гражданского населения, добавляет портал «Утро.ру».

Как отмечают в ДНР, в последние дни обстановка вдоль линии соприкосновения обострилась, число обстрелов резко возросло. На территории самопровозглашенной республики увеличилось количество разрушенных зданий, есть жертвы и пострадавшие среди мирного населения.