12:42 31 января 2017 0

Пока непонятно, у кого из зоозащитников находятся коты, но ветпомощь животные получают Фото: Семен Филипповский

В соцсетях появилась информация о том, что активисты забрали питомцев из пермского приюта «Кошкин дом». По словам зоозащитников, там с котами плохо обращались.

«Из приюта „Кошкин дом“ и с точек на Центральном рынке были изъяты животные королевы „коробочников“ Анны Николаевой. Все животные были обследованы ветврачами и вывезены на станцию скорой помощи „Антидогхантер Пермь“», — сообщил на своей страничке зоозащитник Семен Филипповский. По его словам, изъятые коты находятся по адресу Шоссе Космонавтов, 141.

Анна Николаева прокомментировала «URA.RU» эту ситуацию. «Дело в том, что мы собирались снимать помещение по адресу Шоссе Космонавтов, — пояснила владельца приюта „Кошкин дом“. — Один из наших волонтеров вызвался свозить животных к ветеринару. Он свозил, затем увез их по этому адресу. Потом в соцсетях я прочитала, что это, оказывается, была тщательно спланированная акция по изъятию котов! У нас не надо изымать животных — мы готовы отдать их любому, кто будет заботиться о них, но в городе много бродячих животных — логичнее спасать их».

Собеседница отметила, что зоозащитники делают одно общее дело, и, если бы они не выясняли отношения между собой, то могли спасти куда больше животных. Получить комментарий от Семена Филипповского пока не удалось.

Некоторые зоозащитники обвиняют Анну Николаеву в том, что она делает бизнес на животных. Поводом к этому стало то, что волонтеры ее приюта раздают на улицах кошек и собак, параллельно собирая деньги на их содержание. Таких людей называют «коробочниками» и обвиняют в том, что их животные часто находятся в плачевном состоянии. Сама Анна Николаева уверяет, что кошки и собаки ее приюта чувствуют себя хорошо и имеют все необходимые прививки. «Что касается волонтеров, которые работают на улицах, то у каждого из них должно быть удостоверение и документы на каждую кошку и собаку, которая у него при себе. Вы можете подойти и попросить предъявить бумаги», — говорит собеседница.