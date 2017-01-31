12:44 31 января 2017 8

Школьники рассказали о невкусной и опасной еде в столовой Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Ученики школы №7 Нижнего Тагила пожаловались в соцсетях на антисанитарные условия в столовой. По словам детей, повара готовят без перчаток, курят на рабочем месте и периодически оставляют в еде «подарки» в виде волос и иных предметов.

«Я понимаю, что это не ресторан. Но им даже лень соблюдать простые санитарные требования. Готовят, подают еду без перчаток. При этом они там ещё курят. И неизвестно моют они руки или нет. На полу (особенно в углах) очень грязно. Иногда пробегают тараканы. Но самое противное, они вываливают недоеденную еду школьников в большую кастрюлю и на следующей перемене эти объедки раскладывают по тарелкам! Очень много случаев было, когда в еде находили волосы, когда давали хлеб с плесенью», — написал в одном из городских пабликов девятиклассник школы.

Дети жалуются на хлеб с плесенью Фото: соцсети

Слова юноши подтверждают и другие ученики.

«У меня вообще провод от наушников попадался в тарелке!» — прокомментировала пост ученица школы.

«А мне однажды попался червяк в борще», — вспомнил другой молодой человек.

В самом образовательном учреждении в полной мере прокомментировать инцидент не смогли.

«Вся работа, чтобы исправить ситуацию, проведена. Больше мы никаких интервью давать не будем», — заявила корреспонденту «URA.RU» заместитель директора по учебной работе Людмила Ильиных и бросила трубку.