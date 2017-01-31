12:33 31 января 2017 1

Кобылкин и Алекперов подписали документ, который оговаривает взаимную помощь компании и региона ФОТО: пресс-служба губернатора Ямала

Глава компании «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов во вторник, 31 января, находится в Салехарде. Он участвовал в церемонии подписания соглашения между правительством округа и предприятием. Со стороны администрации региона документ подписал губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин, сообщают в пресс-службе главы ЯНАО. На торжественном мероприятии присутствовал гендиректор «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» Сергей Кочкуров.

Соглашение подразумевает социальные инвестиции компании. В 2017 году «ЛУКОЙЛ» поможет поселку Тазовский построить спорткомплекс с бассейном и многоквартирный дом. Выделят средства и «Российскому центру освоения Арктики» — для проведения экологических и научных мероприятий на Гыданском полуострове, островах Белый и Вилькицкого. Помощь обещана благотворительному фонду «Ямине», который финансирует операции и реабилитацию больных детей. Также «ЛУКОЙЛ» намерен спонсировать федерацию легкой и сверхлегкой авиации «Крылья Арктики», а именно развитие дельтапланерного спорта и авиатуризма.

1/3 фото — пресс-служба губернатора Ямала

Дмитрий Кобылкин анонсировал окончание строительства спортивного объекта в Тазовском к 2020 году. «В поселке Тазовский появится долгожданный большой спорткомплекс. Это последний райцентр округа, где пока такой объект отсутствует. Думаю, за три года мы его построим», — сказал глава округа, которого цитирует его пресс-служба.

Президент «Лукойла» Вагит Алекперов раскрыл планы по добыче на Ямале: «Компания приняла решение в этом году, несмотря на сложный финансовый период для отрасли, о дополнительных социальных инвестициях и развитии еще двух месторождений на округа», — сказал г-н Алекперов.

В конце октября 2016 года на Ямале было торжественно запущено Пякяхинское месторождение «Лукойла».

Помимо указанных мероприятий нефтегазовая компания обещает вкладывать средства в экологию и сохранение образа жизни коренных народов. А также оказывать помощь во время ЧС.