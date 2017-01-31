12:49 31 января 2017 6

Юрий Чайка дал оценку действиям Алексея Улюкаева Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Доказательная база по делу против экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева более чем убедительная. Об этом заявил Генпрокурор РФ Юрий Чайка.

«Человек перепутал государеву службу и свой карман. Как можно требовать дополнительную сумму за выполнение должностных обязанностей?» — цитирует слова генпрокурора «Газета.Ru».

Юрий Чайка подчеркнул, что если чиновнику не хватает денег, то ему нужно оставить госслужбу и идти работать в бизнес.

30 января суд принял решение оставить под домашним арестом экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева. Как пишет «Национальная служба новостей», Мосгорсуд отклонил апелляцию адвокатов экс-министра. Чиновник, которого обвиняют в получении крупной взятки, сможет выйти из дома при единственном условии — письменном разрешении следователя. Статья, по которой проходит Улюкаев, предусматривает наказание до 15 лет тюрьмы.