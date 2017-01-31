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31 января 2017
12:49  31 января 2017 6

«Человек перепутал государеву службу и свой карман». Генпрокурор РФ оценил дело Улюкаева

Генпрокурор Юрий Чайка в Екатеринбурге, чайка юрий
Юрий Чайка дал оценку действиям Алексея УлюкаеваФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Глава МЭР Алексей Улюкаев задержан за взятку
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Доказательная база по делу против экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева более чем убедительная. Об этом заявил Генпрокурор РФ Юрий Чайка.

«Человек перепутал государеву службу и свой карман. Как можно требовать дополнительную сумму за выполнение должностных обязанностей?» — цитирует слова генпрокурора «Газета.Ru».

Юрий Чайка подчеркнул, что если чиновнику не хватает денег, то ему нужно оставить госслужбу и идти работать в бизнес.

30 января суд принял решение оставить под домашним арестом экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева. Как пишет «Национальная служба новостей», Мосгорсуд отклонил апелляцию адвокатов экс-министра. Чиновник, которого обвиняют в получении крупной взятки, сможет выйти из дома при единственном условии — письменном разрешении следователя. Статья, по которой проходит Улюкаев, предусматривает наказание до 15 лет тюрьмы.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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