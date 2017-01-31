12:36 31 января 2017 16

У нового директора фонда будет много работы Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Региональное министерство энергетики и ЖКХ 30 января закончило прием заявок от кандидатов на должность директора Регионального фонда капремонта. Сегодня—завтра документы, поданные девятью кандидатами, изучат специалисты, после чего решится вопрос о допуске претендентов к испытаниям.

«Список претендентов после проверки документов может сократиться, если что-то будет не в порядке. Сколько человек будут проходить конкурсные испытания, станет известно 2 февраля», — заявила корреспонденту «URA.RU» пресс-секретарь профильного министерства Инна Зотина. Она добавила, что фамилии подавших заявки кандидатов пока не могут быть разглашены.

Директор, имя которого назовут в конце февраля, должен иметь высшее строительное, юридическое или экономическое образование, опыт работы в сферах строительства или ЖКХ на руководящих должностях от трех лет. Также для того, чтобы стать директором, нужно знать Конституцию РФ, действующее законодательство в сфере строительства и ЖКХ, а также другие профильные документы и нормативные акты.

После проверки документов кандидаты пройдут тестирование и собеседование. Окончательные итоги объявят в конце зимы. «Точную дату назвать пока не могу, так как не все зависит от нас. Тестирование проводит федеральный Минстрой, и мы будем ждать результатов от них. Это будет конец февраля», — сказала Зотина.

Отметим, что ранее «URA.RU» писало о четырех претендентах на пост, который остается вакантным после скандальной отставки Александра Караваева. Известно, что документы изъявили желание подать мэр Сухого Лога Станислав Суханов и экс-кандидат в депутаты свердловского ЗакСо Евгений Старокожев.