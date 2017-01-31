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31 января 2017
30 января 2017
13:50  31 января 2017 4

На время проверок над Челябинском исчез смог. ФОТО

Коркинский угольный разрез. Челябинск., лаборатория контроля воздуха
О визите контролеров предприятия предупредили заранееФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Несмотря на объявленные неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) второй степени опасности, жители Челябинска почти не жалуются на смог. Экологи связывают это с начавшимся утром 31 января проверками крупных предприятий областного центра, сообщили «URA.RU» в общественной экологической приемной.

«Факторов несколько. Во-первых, накануне стоял ветер западного направления, который не дал скопиться над Челябинском вредным выбросам. Во-вторых, по большей части метеорологические условия наступают внезапно. На этот раз об НМУ II степени было известно заранее — равно как и о назначенных на 31 января проверках минэкологии и контролирующих организаций на всех крупных предприятиях города. Соответственно, они имели возможность дополнительно подготовиться и реально уменьшить выбросы», — пояснил корреспонденту «URA.RU» член экологического совета при губернаторе, директор экологического фонда «Моя планета» Виталий Безруков.

В частности, о приостановке целого ряда агрегатов сообщили агентству на предприятиях Группы «Мечел», где существенно снижены объемы производства в коксовых цехах.

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Таким было челябинское утро последнего январского дня. Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В итоге вместо обычных десятков обращений в общественную приемную утром 31 января поступили 3-4 звонка из Ленинского района и района АМЗ с жалобами на «выхлопы» средних и мелких производств. Поскольку график работы «серьезных» контролирующих служб расписан сегодня очень плотно, их проверкой занимают волонтеры-экологи. Не повезло и и близлежащим муниципалитетам, находящимся в зоне действия Коркинского угольного разреза. «Звонят из Коркино, Еманжелинска и Копейска, до которых „дотягивается“ предприятие. Очень много сообщений из поселка Октябрьский, жители которого жалуются на практически нулевую видимость», — рассказал также Безруков.

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Но стоит чуть отъехать от Челябинска — в поселок Октябрьский… Фото: читатель «URA.RU»

Ранее минэкологии Челябинской области официально объявило, что при существующих нормативах на выбросы даже их полное соблюдение не способно обеспечить достаточную чистоту воздуха в Челябинске в период НМУ. Квоты для главных загрязнителей южноуральской столицы будут пересчитаны после 1 октября 2017 года. С этого дня, согласно поручению президента Владимира Путина, правительство России должности ввести новый порядок расчетов нормативов на выбросы. Такое решение было принято в декабре 2016 года после «экологического» Госсовета, подготовленного рабочей группой во главе с челябинским губернатором Борисом Дубровским.

Владимир Васин
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