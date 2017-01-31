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Главные новости Курганской области
12:56  31 января 2017 1

В Кургане на перекрестке в центре города потеряли вышку от крана. ФОТО

Запчасть потеряли при транспортировкеФото: соцсети

В Кургане на перекрестке улиц Кирова и Горького лежит металлическая вышка от башенного крана. Фотографии необычной находки появилась в соцсетях. «Вы кран не теряли?» — спрашивают курганцы.

Снимок вызвал появление множества комментариев. Кто-то предположил, что это часть от робота-трансформера, кто-то удивляется, что железо люди без определенного места жительства «до сих пор не утащили в чермет». Были также предположения, что это новый вид разделительной полосы или таким образом обезопасили открытый канализационный люк. Рядом, напомним, находится стройка 14-этажного жилого дома, который ведет фирма застройщика Александра Бабочкина.

В городском отделе ГИБДД «URA.RU» прокомментировали, что запчасть уронили при транспортировке, сейчас крупногабаритный предмет уже убран с проезжей части.

Татьяна Жаткина
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