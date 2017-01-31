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31 января 2017
13:01  31 января 2017 9

Пора скупать валюту? Заявление правительства понизило курс рубля

Суд по делу Лошагина. Екатеринбург, наличка, доллар, рубль, деньги, валюта
Правительству не нужен крепкий рубльФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Экономический кризис в России
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На открытии торгов на Московской бирже рубль начал падать после заявления российского правительства о том, что курсовой уровень в 60 рублей за доллар считается невозможным. В кабмине предполагают, что доллар должен стоить не менее 64 рублей

Рынок сразу отреагировал на эту новость. Как сообщает «Газета.Ru», на 10 часов утра по московскому времени курс доллара вырос на 7 копеек и составил 60 рублей, а курс евро поднялся на 10 копеек, дотянув до 64,17 рубля.

Министерство финансов РФ объявило о том, что при реализации «бюджетного правила» курс должен достигнуть отметки менее 60 рублей лишь при стоимости нефти в 75-80 долларов, профиците бюджета порядка 2% ВВП и приросте за 2017 год Резервного фонда более чем на 2,3 трлн рублей. Минфин настаивает на снижении курса рубля на 10%.

Нина Калинина
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