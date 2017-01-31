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Главные новости Тюменской области
13:27  31 января 2017 2

Объявлен конкурс на должность главы Тюменского района

В Нариманова высадили первую семечку -2. Тюмень, иванова светлана
Срок полномочий Светланы Ивановой истекает 26 февраля 2017 годаФото: Андрей Снегирев © URA.RU

В Тюменском районе объявлен конкурс на замещение должности главы. Прием документов от соискателей начнется в четверг, 2 февраля.

Как рассказала «URA.RU» Галина Евсеева, начальник районного отдела по работе со СМИ, полномочия действующего главы района Светланы Ивановой заканчиваются 26 февраля 2017 года. В пятницу, 27 января, депутаты думы Тюменского района приняли решение объявить конкурс на замещение должности главы района. Будет сформирована комиссия из шести человек, которая оценит возможных кандидатов. Три члена комиссии уже известны — это спикер думы Валентин Клименко, районные депутаты Сергей Тимофеев и Наталья Филиппова. Троих остальных членов комиссии назначит губернатор Владимир Якушев. Пока неизвестно, кто это будет, сказала Евсеева.

Конкурс пройдет 22 февраля, со 2 по 20 февраля будет продолжаться прием документов от желающих занять кресло главы Тюменского района. Источник, близкий к правительству Тюменской области, сообщил «URA.RU», что конкурс будет во многом «техническим», и Светлана Иванова продолжит руководить районом. «Она — одна из самых активных глав районов и на хорошем счету», — отметил собеседник агентства.

Николай Бастриков
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