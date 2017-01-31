13:17 31 января 2017 0

Президент "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов благодарен Наталье Комаровой за новый налог для нефтяников Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова и президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов договорились о сотрудничестве. Стороны подписали дополнительное соглашение на 2017 год. Деньги нефтегазовой компании будут направлены на поддержку региональных программ, строительство и реконструкцию объектов социальной инфраструктуры в регионе, сообщили «URA.RU» в департаменте общественных и внешних связей автономного округа.

«По итогам прошлого 2016 года был достигнут рекордный объем инвестиций. При участии компании в Югре строятся детские сады и спортивные комплексы, дома культуры и инфраструктурные объекты. В прошлом году была завершена реконструкция городской поликлиники Когалыма, больницы восстановительного лечения Урая, спортивно-культурный комплекс „Галактика“ с одним из лучших океанариумов в нашей стране — чудо, волшебный подарок региону, всей Западной Сибири», — прокомментировала подписанный документ губернатор Комарова.

Вагит Алекперов в свою очередь заявил, что благодарен Наталье Комаровой за продвижение интересов недропользователей, в частности, за инициативу по внедрению налога на добавленный доход. «Это единственное, что может дать возможность на долгую перспективу планировать разработку сложных месторождений. Разовые льготы по территориальному, технологическому принципам себя исчерпали сегодня», — считает глава «ЛУКОЙЛ».

В дополнительном соглашении фигурируют 36 конкретных проектов, куда будет вложено финансирование нефтяной компании. Среди них: реконструкция дома культуры «Сибирь» в Когалыме, где разместится филиал академического Малого театра, строительство крытого катка в Урае, обустройство сквера в Покачах и набережной в Белоярском районе. Также запланировано строительство ряда школ, спортивных сооружений, объектов теплоснабжения.