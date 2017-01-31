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13:17  31 января 2017 0

Алекперов поблагодарил Комарову за лоббистские услуги

Лукойл. Церемония запуска комплекса глубокой переработки нефти. Пермь, басаргин виктор, дворкович аркадий, Алекперов Вагит
Президент "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов благодарен Наталье Комаровой за новый налог для нефтяниковФото: Алексей Глазырин © URA.RU

Губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова и президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов договорились о сотрудничестве. Стороны подписали дополнительное соглашение на 2017 год. Деньги нефтегазовой компании будут направлены на поддержку региональных программ, строительство и реконструкцию объектов социальной инфраструктуры в регионе, сообщили «URA.RU» в департаменте общественных и внешних связей автономного округа.

«По итогам прошлого 2016 года был достигнут рекордный объем инвестиций. При участии компании в Югре строятся детские сады и спортивные комплексы, дома культуры и инфраструктурные объекты. В прошлом году была завершена реконструкция городской поликлиники Когалыма, больницы восстановительного лечения Урая, спортивно-культурный комплекс „Галактика“ с одним из лучших океанариумов в нашей стране — чудо, волшебный подарок региону, всей Западной Сибири», — прокомментировала подписанный документ губернатор Комарова.

Вагит Алекперов в свою очередь заявил, что благодарен Наталье Комаровой за продвижение интересов недропользователей, в частности, за инициативу по внедрению налога на добавленный доход. «Это единственное, что может дать возможность на долгую перспективу планировать разработку сложных месторождений. Разовые льготы по территориальному, технологическому принципам себя исчерпали сегодня», — считает глава «ЛУКОЙЛ».

В дополнительном соглашении фигурируют 36 конкретных проектов, куда будет вложено финансирование нефтяной компании. Среди них: реконструкция дома культуры «Сибирь» в Когалыме, где разместится филиал академического Малого театра, строительство крытого катка в Урае, обустройство сквера в Покачах и набережной в Белоярском районе. Также запланировано строительство ряда школ, спортивных сооружений, объектов теплоснабжения.

Эльдар Булатов
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