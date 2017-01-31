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27 января 2017
13:09  31 января 2017 4

В Перми сменился глава департамента образования

Круглый стол ОНФ. Пермь., людмила гаджиева
Людмилу Гаджиеву сменит ее бывший замФото: Василий Заболотных © URA.RU

Людмила Гаджиева освободила пост главы департамента образования администрации Перми. Исполнять обязанности руководителя ведомства будет ее бывший зам Ирина Петроградских.

«В связи с разделением полномочий Людмила Гаджиева с 30 января назначена заместителем главы администрации Перми (функционально-целевой блок „Социальная сфера“) с освобождением от должности начальника городского департамента образования», — говорится в официальном сообщении мэрии. Как пояснили «URA.RU» в пресс-службе горадминистрации, в тот же день исполняющей обязанности главы ведомства была назначена начальник управления общего и дополнительного образования детей Ирина Петроградских.

Ранее, напомним, ходили слухи, что место Людмилы Гаджиевой займет другой ее бывший зам Юлия Овсянникова, однако она была назначена начальником департамента социальной политики.

Кроме того, в мэрии Перми поменялся начальник городского департамента ЖКХ. Этот пост одновременно с постом зама руководителя администрации города занял бывший глава Ленинского района Сергей Романов. Исполнение обязанностей главы администрации района возложено на первого заместителя главы администрации Ленинского района Александра Власова.

Анна Белкина
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