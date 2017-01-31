14:01 31 января 2017 5

В Сочи хотят повторить триумф Олимпиады Фото: pixabay.com © URA.RU

В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке прошла презентация XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который будет проходить в Сочи с 14 по 22 октября 2017 года. Согласно сообщению в официальном паблике мероприятия «ВКонтакте», событие по масштабу будет сравнимо с сочинской Олимпиадой.

Как надеются представители Организации объединенных наций, грядущее мероприятие поможет уладить все конфликты между разными народами и странами.

«Мы выступаем за сближение людей, за сближение молодежи. Во времена, когда столько сложностей и затруднений в мировой политике, я рассчитываю на то, что люди могут собраться вместе и попытаться начертать новый путь вперед, основанный на взаимопонимании и признании друг друга. Когда вокруг столько факторов, которые вызывают разногласия и проблемы, нам нужно хранить верность своим ценностям, ценностям, заложенным во Всеобщей декларации прав человека, в Уставе ООН. Нам нужно сплотить людей. Фестиваль подчеркнет необходимость объединения народов», — приводит «ТАСС» слова спецпосланника генсека ООН по делам молодежи Ахмада аль-Хендави.

На сегодняшний момент заявки на участие в фестивале подали свыше 120 стран. По словам организаторов, мероприятие посетят 10 тыс. молодых людей из 150 государств. Их, в свою очередь, встретит десятитысячная делегация молодых россиян. Каждая из зарубежных стран участниц представит по 250 человек, прошедших этапы конкурсного отбора.

«Мы получаем огромное количество заявок. Заявки приходят из стран Европы, Латинской Америки, Азии, Океании. Из Украины тоже заявки поступают. Мы очень рассчитываем на поддержку стран и всех структур ООН в организации Фестиваля. Сделать программу по-настоящему интересной для молодежи, отвечающей ее запросам, мы сможем только вместе. Это уникальная возможность стать сопричастными к такому великому и яркому событию современности», — приводят РИА «Новости» слова врио руководителя Федерального агентства по делам молодежи Алексея Паламарчука.

Паламарчук добавил, что организаторы выступают за «преемственность поколений» и учитывают «ценности и традиции» VI и XII Всемирных фестивалей молодежи и студентов, проходивших в России в 1957 и 1985 гг., соответственно.

«Но при этом у нас абсолютно новый подход к проведению фестиваля, наша программа основывается на 17 целях устойчивого развития ООН. Это самые важные вопросы, которые стоят перед молодежью в 21 веке», — отметил россиянин.

В фестивале могут принять участие молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет. В работе площадок примут участие также представители НКО, журналисты, преподаватели и политики. Добавим, что 2 000 иностранных делегатов в первые дни фестиваля посетят шесть российских регионов — Владивосток, Калининград, Москву, Петербург, Севастополь и Симферополь, а также Екатеринбург. Основная часть мероприятия пройдет в Сочи.