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31 января 2017
14:01  31 января 2017 5

«Это великое событие». Легендарный фестиваль в Сочи намерен превзойти по масштабам Олимпиаду

Открытая лицензия от 27.07.2016 . Олимпиада, мерседес , олимпийские кольца, закат, олимпиада
В Сочи хотят повторить триумф ОлимпиадыФото: pixabay.com © URA.RU

В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке прошла презентация XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который будет проходить в Сочи с 14 по 22 октября 2017 года. Согласно сообщению в официальном паблике мероприятия «ВКонтакте», событие по масштабу будет сравнимо с сочинской Олимпиадой.

Как надеются представители Организации объединенных наций, грядущее мероприятие поможет уладить все конфликты между разными народами и странами.

«Мы выступаем за сближение людей, за сближение молодежи. Во времена, когда столько сложностей и затруднений в мировой политике, я рассчитываю на то, что люди могут собраться вместе и попытаться начертать новый путь вперед, основанный на взаимопонимании и признании друг друга. Когда вокруг столько факторов, которые вызывают разногласия и проблемы, нам нужно хранить верность своим ценностям, ценностям, заложенным во Всеобщей декларации прав человека, в Уставе ООН. Нам нужно сплотить людей. Фестиваль подчеркнет необходимость объединения народов», — приводит «ТАСС» слова спецпосланника генсека ООН по делам молодежи Ахмада аль-Хендави.

На сегодняшний момент заявки на участие в фестивале подали свыше 120 стран. По словам организаторов, мероприятие посетят 10 тыс. молодых людей из 150 государств. Их, в свою очередь, встретит десятитысячная делегация молодых россиян. Каждая из зарубежных стран участниц представит по 250 человек, прошедших этапы конкурсного отбора.

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«Мы получаем огромное количество заявок. Заявки приходят из стран Европы, Латинской Америки, Азии, Океании. Из Украины тоже заявки поступают. Мы очень рассчитываем на поддержку стран и всех структур ООН в организации Фестиваля. Сделать программу по-настоящему интересной для молодежи, отвечающей ее запросам, мы сможем только вместе. Это уникальная возможность стать сопричастными к такому великому и яркому событию современности», — приводят РИА «Новости» слова врио руководителя Федерального агентства по делам молодежи Алексея Паламарчука.

Паламарчук добавил, что организаторы выступают за «преемственность поколений» и учитывают «ценности и традиции» VI и XII Всемирных фестивалей молодежи и студентов, проходивших в России в 1957 и 1985 гг., соответственно.

«Но при этом у нас абсолютно новый подход к проведению фестиваля, наша программа основывается на 17 целях устойчивого развития ООН. Это самые важные вопросы, которые стоят перед молодежью в 21 веке», — отметил россиянин.

В фестивале могут принять участие молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет. В работе площадок примут участие также представители НКО, журналисты, преподаватели и политики. Добавим, что 2 000 иностранных делегатов в первые дни фестиваля посетят шесть российских регионов — Владивосток, Калининград, Москву, Петербург, Севастополь и Симферополь, а также Екатеринбург. Основная часть мероприятия пройдет в Сочи.

Данил Бардин
© Служба новостей «URA.Ru»
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