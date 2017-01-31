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31 января 2017
30 января 2017
13:56  31 января 2017 0

Ревизоры едут к челябинскому главе, едва не погибшему после покушения

Лошкин Алексей. Интервью. Челябинск. , лошкин алексей
Лошкин отправил своих аудиторов в Красноармейский районФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Контрольно-счетная палата Челябинской области начала проверку Красноармейского района. Целью поездки ревизоров является выяснение результативности мер по росту доходов бюджета, однако особое внимание будет уделено вопросам выделения земли, сообщил «URA.RU» председатель КСП Алексей Лошкин.

В рамках проверки будут рассмотрены вопросы учета и использования имущества, полноты и своевременности поступления доходов от аренды, продажи имущества и земельных участков. Руководитель контрольного мероприятия — аудитор Михаил Румянцев. «Особое внимание при проверке муниципальных районов уделяется не только расходной части бюджета и вопросам эффективности использования муниципального имущества, но и земельным отношениям в части выделения участков», — добавил Лошкин.

Проблемы с сомнительным выделением земель в Красноармейском районе поднимались не раз. Накануне стало известно об обысках в администрации Баландинского сельского поселения. Силовиков интересовали документы о выделении земли.

Громкая история, связанная с выделением земли, прогремела на всю страну в конце прошлого года. Тогда за организацию покушения на жизнь главы Красноармейского района Юрия Сакулина арестовали местного бизнесмена Аркадия Петрова. Конфликт вышел из-за странных схем по выделению участков под жилищную застройку.

Красноармейский район граничит с Челябинском на выезде в Курганском направлении. Из-за этого стоимость земельных участков намного выше, чем во многих других территориях.

Сергей Леонов
© Служба новостей «URA.Ru»
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