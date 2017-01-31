Трампу отвели год до катастрофы

15:01 31 января 2017 3

Эксперты усомнились в том, что Трампа ожидает импичмент, но называют его перспективы сложными Фото: depositphotos.com © URA.RU

В ближайший год новоизбранному президенту США Дональду Трампу вряд ли может грозить импичмент. Такое мнение «URA.RU» высказали опрошенные эксперты.

«Да, надо признать, что на сегодняшний день у Трампа плохой баланс доверия и недоверия. По сути, он №1 среди американских президентов по скорости роста антирейтинга. Американское общество расколото как никогда», — пояснил политолог Евгений Минченко. По его мнению, протесты против Трампа, которые происходят сегодня, будут продолжаться еще долгое время. Минченко полагает, что за протестными выступлениями стоят, в частности, представители Демократической партии.

Политолог Минченко указывает на раскол американского общества Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Вместе с тем подобная общественная активность во многом даже работает на Трампа, мобилизуя вокруг него республиканский истеблишмент. На мой взгляд, проблема недовольства республиканцев Трампом сильно преувеличена. Многим из наиболее заметных представителей партии новый президент уже успел раздать те или иные пряники», — подчеркнул Минченко.

Политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер пояснил «URA.RU», что реальной угрозы импичмента для Дональда Трампа нет. «Никакой адекватной схемы для этого нет. Он только что избрался на свой пост и уже начал проводить ту политику, которую обещал», — пояснил собеседник агентства,

Однако, по его словам, «перспективы у Трампа довольно сложные». «Да, он знает, чего хочет, знает, что именно делать. Но для этого ему придется многое ломать», — признал Брутер.

Кандидат политических наук, профессор Академии военных наук Сергей Судаков пояснил корреспонденту «URA.RU», что для подведения Дональда Трампа под импичмент нужны основания, граничащие с предательством и изменой интересам США.

«Республиканцам явно не на руку инициировать эту процедуру против своего однопартийца. Они прекрасно понимают — если даже импичмент и случится, то на следующих выборах обязательно победит президент от Демократической партии.

Так показывает практика. Именно поэтому республиканцы сейчас заинтересованы в том, чтобы наладить диалог с Трампом и корректировать его действия», — сказал Судаков.

В то же время он отметил, что у нового американского лидера крайне низкий рейтинг. «Если за год-полтора он не сможет упрочить собственные позиции, то это будет настоящая катастрофа», — резюмировал собеседник «URA.RU».

Ранее эксперты и различные политические игроки неоднократно предсказывали, что Дональда Трампа в ближайшее время ожидает процедура импичмента. Ряд общественных организаций уже инициировал сбор подписей под петицией за импичмент Трампа.