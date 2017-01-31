Югорские силовики закрыли интернет-ресурс, пропагандирующий опасное хобби

14:17 31 января 2017 0

В ХМАО прокуратура закрыла паблик зацеперов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Прокуратура Лангепаса через суд закрыла паблик в популярной соцсети, пропагандирующий так называемый «зацепинг». Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники прокуратуры во время интернет-мониторинга нашли группу в соцсети, где были опубликованы обучающие инструкции для зацеперов. «Зацепинг» — это способ передвижения на поездах и других рельсовых транспортных средствах с внешней стороны. В паблике подробно излагались правила «зацепа», а также способы стать незаметными на подъездах к железнодорожным станциям.

Участникам группы, среди которых были и дети, предлагалось присылать фото и видео с «зацепа». Прокурор Лангепаса направил в городской суд иск о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории России, который был удовлетворен в полном объеме. Доступ к сообществу в соцсети заблокирован.