Тюмени вернули проданный памятник культурного наследия

13:41 31 января 2017 0

Школу вернули церкви, а деньги - строителям. Фото: соцсети

Прокуратура Тюмени добилась признания незаконности сделки по продаже церковной школы фирме «Аксон». Коммерсанты приобрели здание за 56 млн рублей.

Сделка была заключена после того, как администрация внесла церковно-приходскую школу в план приватизации муниципального имущества. После чего ее продали компании «Аксон». Фирма планировала развернуть на этом месте строительство.

Прокуратура вмешалась в сделку после обращения общественников и представителей религиозных организаций.

Прокуратура установила, что здание бывшей Спасской церковно-приходской школы на улице Ленина, 41, принадлежавшее ранее муниципалитету, в 2005 году было отнесено к объектам культурного наследия.

Кроме того, как рассказала «URA.RU» руководитель фонда поддержки национальных традиций «Отчий дом» Александра Кудрявцева, в областном архиве были найдены документы, подтверждающие принадлежность школы Спасской церкви. «К тому же вся земля, которая находится под храмом и под школой, принадлежит храму, то есть она религиозного назначения. Строить здесь ничего нельзя», — пояснила Кудрявцева.

По закону имущество религиозного назначения передается только в собственность религиозных организаций.

Прокуратура Тюмени внесла представление администрации города с требованием вернуть школу в муниципальную собственность. Мэрия с этим согласилась. В декабре 2016 года департамент имущества города обратился в арбитражный суд Тюменской области с иском о признании недействительным договора купли-продажи объекта и признании сделки ничтожной. В январе 2017 года суд удовлетворил этот иск.

Теперь «Аксон» должен вернуть департаменту здание и землю. Власти вернут компании деньги без НДС — 49,6 млн рублей.