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27 января 2017
13:58  31 января 2017 3

Мэрия Нового Уренгоя заплатит за нападение собаки на ребенка

Уборка снега. Ханты-Мансийск., собаки
Суд признал, что мэрия Нового Уренгоя плохо исполняла обязанности по отлову бродячих собакФото: Александр Елизаров © URA.RU

Мэрия Нового Уренгоя должна компенсировать 30 тыс. рублей семье ребенка, которого на улице укусила собака из стаи бродячих псов. Прокуратура смогла в суде доказать, что причиной ЧП стало ненадлежащее исполнение обязанностей администрации по отлову уличных животных. ЧП произошло летом 2016 года. Мальчику 2006 года рождения пришлось обратиться в травматологию.

Прокурор обратился с иском к администрации Нового Уренгоя и МУП «Уренгойское городское хозяйство» о компенсации морального вреда. Надзорная инстанция заявила: чиновники обязаны принимать меры по отлову безнадзорных собак.

Новоуренгойский городской суд обязал администрацию компенсировать моральный вред подростку в размере 30 тыс. рублей. Чиновники возражали, аргументируя это тем, что такие полномочия переданы МУП «УГХ». Но оспорить решение судам муниципальным властям не удалось.

Юлия Фролова
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