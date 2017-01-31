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31 января 2017
13:46  31 января 2017 3

Экс-депутат Верховной рады: Киев откровенно занижает потери в Донбассе

Пресс-конференция Председателя парламента Новороссии Олега Царева. Москва, новороссия, царев олег
Олег Царев не верит докладу Генштаба ВСУФото: Антон Белицкий © URA.RU

Экс-депутат Верховной рады Олег Царев уверен, что украинские власти скрывают реальные потери украинской армии в ДНР. Он заявляет о том, что ВСУ сообщали об одном погибшем при реальных четырех.

В интервью «Федеральному агентству новостей» Царев усомнился, что потери ВСУ вряд ли послужили причиной для экстренного возвращения президента Украины Петра Порошенко из Германии, прервав официальный визит. «Возможно, сам его визит в Германии проходил не очень хорошо. Может быть, он хотел таким образом привлечь внимание ЕС и лично Германии к себе, как и к событиям в Донбассе. Заодно и поднять свой статус и рейтинг на Украине — вроде как он серьезный, активный, со своей жесткой позицией. Когда проблемы, он сразу же все бросает и летит», — считает Царев.

Он говорит о том, что ВСУ всегда скрывали реальные потери в Донбассе, чтобы избежать паники в подразделениях ВСУ и не поднимать негативных эмоций среди мирного населения Украины. «Я, находясь в Донбассе, запомнил слова пленных о том, что в среднем коэффициент потерь был один к четырем: то есть ВСУ в отчете сообщали об одном погибшем при реальных четырех. — рассказывает Царев. — Когда-нибудь число реальных потерь будет опубликовано, их можно сейчас посчитать косвенным способом. Мы посчитали — выходило за 50 тысяч погибших украинских военных».

Ранее командование ДНР сообщило о перехваченном докладе украинской стороны для Петра Порошенко. В нем начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко сообщает, что только за последние двое суток реальные потери украинской армии в Донбассе составили минимум 78 военных убитыми и 76 человек были ранены.

Между тем Украина обвиняет в начале боевых действий Россию. Об этом писала «Газета.Ru». Украинская сторона требует от других государств надавить на Россию, чтобы «остановить опасную эскалацию на Донбассе и избежать гуманитарной катастрофы в регионе».

Нина Калинина
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