14:07 31 января 2017 2

Спецслужбы предотвратили теракт во время чемпионата мира по хоккею в Москве Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Спецслужбы предотвратили теракт во время чемпионата мира по хоккею в Москве. Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном комитете.

Как уточнили в НАК, боевики готовились совершить террористическую атаку во время чемпионата мира по хоккею с шайбой, который проходил в столице в мае 2016 года, сообщает Life.ru.

2 мая были задержаны два боевика, которые готовили теракты в общественных местах. Хоккейный праздник, напомним, состоялся в столице с 6 по 22 мая. Как напоминает «Национальная служба новостей», торжественное открытие состоялось в Ледовом дворце «Парк Легенд». Кроме того, в день старта чемпионата были открыты Музей отечественного хоккея и Зал славы российского хоккея.