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31 января 2017
30 января 2017
14:11  31 января 2017 0

В Екатеринбурге горит КРК «Уралец». ФОТО

Здания Екатеринбурга. Иллюстрации. Константинов , крк уралец, дворец спорта
Территория вокруг здания оцеплена полицией (архивный снимок)Фото: Александр Константинов © URA.RU

В Екатеринбурге произошел пожар во Дворце спорта «Уралец» на улице Большакова. Территория вокруг здания культурно-развлекательного комплекса оцеплена полицией.

Как сообщил «URA.RU» источник в МЧС, возгорание произошло на площади 120 кв. м. Сначала был объявлен повышенный второй номер пожара. Но угроза распространения огня предотвращена, и номер понижен до 1бис. Информации о пострадавших пока нет.

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Фото: читатели URA.RU

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.Ru»
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