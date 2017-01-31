14:11 31 января 2017 0

Территория вокруг здания оцеплена полицией (архивный снимок) Фото: Александр Константинов © URA.RU

В Екатеринбурге произошел пожар во Дворце спорта «Уралец» на улице Большакова. Территория вокруг здания культурно-развлекательного комплекса оцеплена полицией.

Как сообщил «URA.RU» источник в МЧС, возгорание произошло на площади 120 кв. м. Сначала был объявлен повышенный второй номер пожара. Но угроза распространения огня предотвращена, и номер понижен до 1бис. Информации о пострадавших пока нет.