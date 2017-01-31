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31 января 2017
16:28  31 января 2017 58

Российский рубль рухнет в ближайшее время

Деньги. Инфляция. Девальвация. Монеты. Бюджет. Наличка. Дефицит. Мелочь. Кэш. Сдача. Финансы. Рубль. Валюта. Кризис. Челябинск., рубль, деньги
Минфин считает завышенным нынешний курс рубляФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
Экономический кризис в России
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В ближайшее время рубль ожидает серьезная девальвация, автоматически вырастут и цены. Такое мнение «URA.RU» во вторник, 31 января, высказал руководитель Центра экономических и политических реформ Николай Миронов.

«Думаю, девальвация действительно будет иметь место. При нефтегазовой экономике иначе быть и не может, ведь бюджет постоянно недополучает деньги и приходится тратить резервные фонды. Но есть такой общемировой закон: ничто не возникает из ничего. И здесь тоже — доход бюджета (и экспортеров) обернется потерями для тех, кто связан с импортом, а заодно и для основной массы россиян, ведь доля импортных товаров и импортной составляющей в товарах, которые мы покупаем каждый день, очень велика», — пояснил Миронов.

Поэтому, по словам Миронова, произойдет сопоставимый рост цен. «В итоге бюджетные дыры оплатим мы с вами, а также предприниматели несырьевого сектора. Однако правительство даже не рассматривает иные варианты повышения доходов бюджета — например, за счет снижения административных издержек, минимизации коррупции, поддержания потребительского спроса, развития малого бизнеса», — подчеркнул собеседник агентства.

Миронов также высказал опасения, что «сработает правило тришкиного кафтана». «Бедность приведет к выпадению доходов бюджета в другом месте — за счет недобора налогов, долгов по ЖКХ и т. д. И придется снова искать деньги», — заключил эксперт.

Заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК «Церих Кэпитал Менеджмент» Андрей Верников рассказал «URA.RU», что перспективы у национальной валюты вырисовываются далеко не самые радужные.

«Действительно, на сегодняшний день существуют прогнозы, согласно которым рубль потеряет по отношению к доллару до 10 процентов. Связано это во многом и с тем, что пока не очень понятно складывается ситуация на нефтяном рынке. С большой долей вероятности, можно предположить, что нефтяные цены вновь пойдут вниз», — сказал Верников.

По его мнению, если человек собирается копить деньги, а не тратить, то логичнее сегодня покупать доллары.

Руководитель направления «экономика и финансы» Института современного развития Никита Масленников в беседе с «URA.RU» указал на то, что на сегодняшний день Минфину выгоднее иметь более слабый рубль для исполнения программы федерального бюджета.

Продукты. Цены. магазин Проспект. Челябинск.
Цены на многие продукты могут вновь взлететь
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Однако ослаблять национальную валюту следует крайне осторожно, чтобы не наделать бед. Думаю, что это прекрасно понимают в правительстве. Скорее всего, процесс ослабления рубля будет происходить постепенно», — отметил эксперт.

По его словам, определенные результаты можно будет увидеть не раньше, чем через месяц. «Надо посмотреть, как отреагирует экономика, что будет происходит с ценами. Ведь для россиян важен не сам курс как таковой, а как ослабление валюты будет спроецировано на внутренние цены», — пояснил экономист.

Напомним, Минфин России считает текущий курс рубля завышенным и предлагает девальвировать его на 10 процентов. Как пишет «Коммерсантъ», ведомство произвело расчеты ожидаемого курса рубля после задействования бюджетного правила, которое предусматривает конвертацию в суверенных фондах части нефтегазовых доходов в зависимости от цен на сырье.

Михаил Белый
© Служба новостей «URA.Ru»
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