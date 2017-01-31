16:28 31 января 2017 58

Минфин считает завышенным нынешний курс рубля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ближайшее время рубль ожидает серьезная девальвация, автоматически вырастут и цены. Такое мнение «URA.RU» во вторник, 31 января, высказал руководитель Центра экономических и политических реформ Николай Миронов.

«Думаю, девальвация действительно будет иметь место. При нефтегазовой экономике иначе быть и не может, ведь бюджет постоянно недополучает деньги и приходится тратить резервные фонды. Но есть такой общемировой закон: ничто не возникает из ничего. И здесь тоже — доход бюджета (и экспортеров) обернется потерями для тех, кто связан с импортом, а заодно и для основной массы россиян, ведь доля импортных товаров и импортной составляющей в товарах, которые мы покупаем каждый день, очень велика», — пояснил Миронов.

Поэтому, по словам Миронова, произойдет сопоставимый рост цен. «В итоге бюджетные дыры оплатим мы с вами, а также предприниматели несырьевого сектора. Однако правительство даже не рассматривает иные варианты повышения доходов бюджета — например, за счет снижения административных издержек, минимизации коррупции, поддержания потребительского спроса, развития малого бизнеса», — подчеркнул собеседник агентства.

Миронов также высказал опасения, что «сработает правило тришкиного кафтана». «Бедность приведет к выпадению доходов бюджета в другом месте — за счет недобора налогов, долгов по ЖКХ и т. д. И придется снова искать деньги», — заключил эксперт.

Заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК «Церих Кэпитал Менеджмент» Андрей Верников рассказал «URA.RU», что перспективы у национальной валюты вырисовываются далеко не самые радужные.

«Действительно, на сегодняшний день существуют прогнозы, согласно которым рубль потеряет по отношению к доллару до 10 процентов. Связано это во многом и с тем, что пока не очень понятно складывается ситуация на нефтяном рынке. С большой долей вероятности, можно предположить, что нефтяные цены вновь пойдут вниз», — сказал Верников.

По его мнению, если человек собирается копить деньги, а не тратить, то логичнее сегодня покупать доллары.

Руководитель направления «экономика и финансы» Института современного развития Никита Масленников в беседе с «URA.RU» указал на то, что на сегодняшний день Минфину выгоднее иметь более слабый рубль для исполнения программы федерального бюджета.

Цены на многие продукты могут вновь взлететь Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Однако ослаблять национальную валюту следует крайне осторожно, чтобы не наделать бед. Думаю, что это прекрасно понимают в правительстве. Скорее всего, процесс ослабления рубля будет происходить постепенно», — отметил эксперт.

По его словам, определенные результаты можно будет увидеть не раньше, чем через месяц. «Надо посмотреть, как отреагирует экономика, что будет происходит с ценами. Ведь для россиян важен не сам курс как таковой, а как ослабление валюты будет спроецировано на внутренние цены», — пояснил экономист.

Напомним, Минфин России считает текущий курс рубля завышенным и предлагает девальвировать его на 10 процентов. Как пишет «Коммерсантъ», ведомство произвело расчеты ожидаемого курса рубля после задействования бюджетного правила, которое предусматривает конвертацию в суверенных фондах части нефтегазовых доходов в зависимости от цен на сырье.