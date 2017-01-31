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27 января 2017
14:27  31 января 2017 1

«Белые ночи» могут вернуться в Пермь

Фестивальный городок.
Последний раз "Белые ночи" проводились в Перми в 2014 году, затем их сменил "Пермский калейдоскоп"Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Фестиваль «Пермский калейдоскоп» в этом году проводиться не будет, зато могут вернуться «Белые ночи». Вопрос о том, какие краевые фестивали пройдут в 2017 году, может решиться уже в марте, рассказали «URA.RU» в пресс-службе администрации губернатора.

Новый министр культуры Пермского края Галина Кокоулина пообещала, что постарается сохранить почти все фестивали, которые проводились в прошлом году. Исключение — «Пермский калейдоскоп». Зато ему на смену могут вернуться «Белые ночи». «Это был прекрасный фестиваль. Я думаю, что за год мы подумаем над тем, вернуться ли к нему или создать ему альтернативу. Может, мы вообще перейдем к новой идее, а может — привлечем местные творческие группы», — цитирует главу минкульта 59.ru.

В пресс-службе администрации губернатора корреспонденту «URA.RU» пояснили, что списка фестивалей, которые будут проводиться в 2017 году в Пермском крае, пока нет. «Обычно такой список бывает готов в конце первого квартала, но новое руководство минкульта может подготовить его раньше», — пояснили в ведомстве.

Популярный фестиваль «Белые ночи», который проводили при предыдущем губернаторе Пермского края Олеге Чиркунове, был заменен «бюджетным» «Пермским калейдоскопом». По мнению экс-министра Пермского края Игоря Гладнева, такая замена должна была позволить проявить себя местным творческим силам и при этом сэкономить бюджетные деньги. Однако этот фестиваль не пользовался большой популярностью у пермяков, в отличие от «Белых ночей».

Анна Белкина
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