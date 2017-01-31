В Екатеринбурге в полночь стартует запись детей в первые классы

14:57 31 января 2017 1

В школы в 2017 году отправятся больше 18 тысяч первоклассников Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В полночь 1 февраля в столице Среднего Урала начинается традиционная запись дошколят в первые классы.

В 2017 году в школу пойдут более 18 600 маленьких екатеринбуржцев. По словам начальника городского Управления образования Екатерины Сибирцевой, мест хватит всем — ежегодно в Екатеринбурге их создается все больше с учетом миграционных процессов, поэтому родителям можно не волноваться,

В этом году документы родители могут подать тремя способами: в приемную комиссию непосредственно в школе (график работы можно заранее посмотреть на сайте образовательного учреждения), через филиалы МФЦ или портал Госуслуг, где запись начнется прямо с полуночи с 31 января на 1 февраля.

С 1 февраля по 30 июня в школы примут детей, проживающих на закрепленной территории, с 1 июля по 5 сентября — всех остальных.

«Стоять в очередях не нужно. На подтверждение заявлений, поданных с портала, предусмотрено пять рабочих дней, и сделать это можно через МФЦ или приемную комиссию школы. Так что спешить в школы 1 февраля нет необходимости. Технические и подготовительные работы на портале Госуслуг проведены в полном объеме. На сайте управления образования размещена памятка для родителей будущих первоклассников с пошаговой инструкцией по подаче заявления и информацией о закрепленных территориях. Открыта „горячая линия“ по приему в первые классы, телефоны также указаны на сайте управления образования», — рассказала корреспонденту «URA.RU» Екатерина Сибирцева.

Для записи ребенка в 1 класс необходимо подготовить следующие документы: заявление, оригинал и копию паспорта родителя, оригинал и копию свидетельства о рождении ребенка, документ о регистрации ребенка по месту жительства, справку, если есть льгота на первоочередное зачисление в школу.

Если вы решили зарегистрировать заявление через портал Госуслуг, то нужно: создать и активировать запись на портале через МФЦ; установить на портале местонахождение: Екатеринбург; заполнить заявление в электронном виде с 00.00 часов 1 февраля.

«URA.RU» будет следить за процессом записи дошколят в образовательные учреждения.

Напомним, что год назад чиновники также обещали нормальную работу портала Госуслуг, однако в течение нескольких минут после полуночи сайт подвисал из-за напора желающих записать детей в школу. У кого-то портал выдавал ошибку, у некоторых также процесс зависал при заполнении данных при выборе дома.

Два года назад из-за возросшей активности родителей сайт Госуслуг вообще рухнул, что вызвало сильное возмущение на форумах. Те, кто уже проходил процедуру регистрации через Интернет, советуют подождать, пока спадет ажиотаж.