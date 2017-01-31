{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,16
Динамика за 2 недели
Евро 64,43
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
31 января 2017
30 января 2017
14:57  31 января 2017 1

В Екатеринбурге в полночь стартует запись детей в первые классы

1 сентября. Сургут, учитель, школа
В школы в 2017 году отправятся больше 18 тысяч первоклассниковФото: Александр Кулаковский © URA.RU

В полночь 1 февраля в столице Среднего Урала начинается традиционная запись дошколят в первые классы.

В 2017 году в школу пойдут более 18 600 маленьких екатеринбуржцев. По словам начальника городского Управления образования Екатерины Сибирцевой, мест хватит всем — ежегодно в Екатеринбурге их создается все больше с учетом миграционных процессов, поэтому родителям можно не волноваться,

В этом году документы родители могут подать тремя способами: в приемную комиссию непосредственно в школе (график работы можно заранее посмотреть на сайте образовательного учреждения), через филиалы МФЦ или портал Госуслуг, где запись начнется прямо с полуночи с 31 января на 1 февраля.

С 1 февраля по 30 июня в школы примут детей, проживающих на закрепленной территории, с 1 июля по 5 сентября — всех остальных.

Новость по теме
«Я боюсь не вернуться живой с поля боя». В Екатеринбурге началась запись детей в первые классы

«Стоять в очередях не нужно. На подтверждение заявлений, поданных с портала, предусмотрено пять рабочих дней, и сделать это можно через МФЦ или приемную комиссию школы. Так что спешить в школы 1 февраля нет необходимости. Технические и подготовительные работы на портале Госуслуг проведены в полном объеме. На сайте управления образования размещена памятка для родителей будущих первоклассников с пошаговой инструкцией по подаче заявления и информацией о закрепленных территориях. Открыта „горячая линия“ по приему в первые классы, телефоны также указаны на сайте управления образования», — рассказала корреспонденту «URA.RU» Екатерина Сибирцева.

Для записи ребенка в 1 класс необходимо подготовить следующие документы: заявление, оригинал и копию паспорта родителя, оригинал и копию свидетельства о рождении ребенка, документ о регистрации ребенка по месту жительства, справку, если есть льгота на первоочередное зачисление в школу.

Если вы решили зарегистрировать заявление через портал Госуслуг, то нужно: создать и активировать запись на портале через МФЦ; установить на портале местонахождение: Екатеринбург; заполнить заявление в электронном виде с 00.00 часов 1 февраля.

«URA.RU» будет следить за процессом записи дошколят в образовательные учреждения.

Напомним, что год назад чиновники также обещали нормальную работу портала Госуслуг, однако в течение нескольких минут после полуночи сайт подвисал из-за напора желающих записать детей в школу. У кого-то портал выдавал ошибку, у некоторых также процесс зависал при заполнении данных при выборе дома.

Два года назад из-за возросшей активности родителей сайт Госуслуг вообще рухнул, что вызвало сильное возмущение на форумах. Те, кто уже проходил процедуру регистрации через Интернет, советуют подождать, пока спадет ажиотаж.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров