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31 января 2017
14:34  31 января 2017 2

Путин назначил нового главу управления общественных проектов

Административные здания Москвы. Иллюстрации. Антон Белицкий , администрация президента РФ
В администрации президента произошли кадровые перестановкиФото: Антон Белицкий © URA.RU

Сергей Новиков назначен начальником Управления президента по общественным проектам. соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном сайте Кремля.

До назначения Новиков занимал должность замначальника Управления президента по внутренней политике.

Другим указом глава государства освободил от этой должности Павла Зеньковича. Как сообщали источники «Газеты.Ru», Зенькович в настоящий момент готовится перейти в Министерство образования на позицию статс-секретаря — замминистра. Как писало «URA.RU», о кадровых перестановках в новом ведомстве администрации президента стало известно еще накануне, 30 января.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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