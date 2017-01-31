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31 января 2017
Главные новости 
15:03  31 января 2017 6

Депутат Госдумы из «матрешки» высказался о губернаторе ХМАО. «Нам нечего обсуждать»

Сысоев Владимир, зампредседателя тюменской областной Думы. Тюмень, сысоев владимир
Владимир Сысоев утверждает, что ему с Натальей Комаровой нечего обсуждатьФото: Николай Бастриков © URA.RU

Лидер либерал-демократов в ХМАО-Югре, депутат Государственной Думы Владимир Сысоев опроверг информацию о своем участии в переговорах с губернатором Натальей Комаровой в ходе минувшей сессии регионального парламента. Об этом представитель ЛДПР заявил во вторник, 31 января, в разговоре с «URA.RU».

«Нам нечего обсуждать», — прокомментировал депутат.

По версии источников агентства в правительстве и Думе ХМАО, оппоненты губернатора готовили скандальную акцию во время выступления главы региона с отчетом о работе правительстве в 2016 году, но в последний момент отказались от задуманного. Заслушать документ прибыл депутат Госдумы Владимир Сысоев, известный своими критическими высказываниями в адрес правительства округа.

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Люди Чемезова договорились с Комаровой

Оглашению информации также предшествовала серия судебных исков, которые направил в адрес Натальи Комаровой депутат городского собрания Ханты-Мансийска от ЛДПР Виталий Чистов, обвинивший главу ХМАО в нарушении Конституции РФ. Имеют ли действия истца политическую подоплеку — доподлинно неизвестно. На сегодняшний день представители партии Владимира Жириновского не подтвердили, но и не опровергли свою причастность к скандалу, организованному Чистовым.

Перед слушаниями отчета во время встречи губернатора и думских фракций состоялись переговоры между главой региона и либерал-демократами. После этой встречи выступление Натальи Комаровой прошло в спокойной обстановке. Депутат от ЛДПР Евгений Марков, заслушав отчет, поинтересовался, какие барьеры намерено создать окружное правительство для борьбы со сращиванием власти и бизнеса и неэффективными расходами бюджета. Владимир Сысоев воздержался от выступления.

По данным источника «URA.RU» в Думе, либерал-демократы договорились с правительством Югры о ряде уступок в вопросах бизнеса.

Не исключено, что речь идет о решениях в экономической сфере, которую в Белом доме сейчас курирует Павел Сидоров, а также коммерческих проектах Технопарка высоких технологий. Политическая «франшиза» ЛДПР в Югре может принадлежать представителям крупного бизнеса из соседней Тюменской области, заинтересованных в получении объемов на территории автономии. Одним из основных спонсоров партии либерал-демократов принято считать депутата Тюменской областной Думы Олега Чемезова.

Эльдар Булатов
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