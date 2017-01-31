14:48 31 января 2017 9

Бард назвал всех своих главных врагов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бард и худрук екатеринбургского Театра эстрады Александр Новиков, обвиняемый в хищении средств пайщиков ЖК «Бухта Квинс», намерен достроить поселок в ближайшее время. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, прошедшей в Екатеринбурге во вторник, 31 января.

Из уст Новикова прозвучали две возможных даты — в начале мероприятия он заявил, что первый дом достроят за 2-3 месяца, а строительство всего поселка окончится до конца года. «Строительство будет завершено до конца 2017-го, и пайщики получат свои квартиры», — заявил Александр Новиков.

По его словам, все это возможно, если бы не противодействие некоторых «негодяев», которые и организуют негативную пиар-компанию против него. «Вы, наверное, заметили их работу — началось все со вброса информации о том, что я сбежал в Америку — оказалось, что я не сбежал, но идиоты все это повторили, — говорит Новиков. — Никто не извинился и опровержение не написал. Потом написали, что я без разрешения выехал в Эмираты — — никто не извинился и не опроверг. Потом, что земля арестована — негодяй вбросил — идиоты повторили»,

Новиков указал на нескольких врагов, которые стоят за всем этим.

Своим первым врагом он назвал Главное следственное управление ГУ МВД по Свердловской области. «Они никаким образом не хотят, чтобы пайщики получили квартиры, а желающие выйти из кооператива — свои деньги, — заявил Новиков. — В прошлом году, когда я начал поиск инвестора, они вышли в суд с ходатайством об аресте. Это было сделано подло — 23 января, когда в Театре эстрады проходил новогодний прием с участием губернатора, в котором я должен был участвовать. Через четыре дня это постановление было отменено, потому что прокуратура Свердловской области и Генпрокуратура РФ стоят на стороне закона».

Такая же ситуация повторилась и недавно — после того, как Новиков вернулся из Дубая с новостью о том, что найден инвестор, готовый выкупить паи у членов кооператива. «Начался выкуп паев — следствие выходит в суд с просьбой наложить арест на земельные участки. Для чего? Чтобы инвесторы и застройщики отшатнулись, потому что на арестованной земле мало кто захочет строить!» — объяснил Новиков.

Второе препятствие для завершения стройки, по мнению Новикова — это председатель ПЖСК «Бухта Квинс» Зиля Булатова. «Эта женщина клевещет и лжет, называя меня мошенником, вором, жуликом, что по законам РФ является клеветой, за что она будет нести ответственность», — заявил бард. По его словам, именно она сейчас препятствует переоформлению паев кооператива, требуя с пайщиков (как с уходящих, так и с новых) взносы по 10 тысяч «себе на зарплату»,

Своим третьим врагом Новиков назвал правозащитника, бывшего члена ОНК и друга Ивана Обухова Дмитрия Рожина. «Этот Рожин, который представляется то правозащитником, то юристом „Бухты Квинс“, то представителем подрядчика — настоящий подонок, — высказал свое мнение Новиков. — Он бывший следователь прокуратуры, попавшийся на взятке. Осужденный, отбывавший наказание в нижнетагильской колонии».

Новиков рассказал историю о том, как Рожин однажды взял у одной женщины 600 тысяч, пообещав добиться досрочного освобождения ее сына. «Он втерся в доверие к уполномоченному по правам человека Мерзляковой, сказал: „Я буду защищать заключенных“ — Татьяна Георгиевна человек добрый, поверила». После этого, благодаря статусу члена ОНК, имея возможность посещать учреждения ГУФСИН, Рожин, по словам Новикова, «не отходил» от Ивана Обухова и Ларисы Ассоновой (обвиняемых в хищении земель Новикова в Сысертском районе).

Письмо, которое получил Александр Новиков от сотрудницы избирательного штаба его противника летом ФОТО: Андрей Гусельников

Наконец, своим последним врагом Новиков назвал бывшего директора проекта «Бухта Квинс» Ларису Ассонову (на основе показаний сегодня и выстроено уголовное дело Новикова-Шилиманова — прим. ред), отметив, что она — трижды мошенница (была судима по этой статье, обвиняется сейчас в мошенничестве в уголовном деле по «Бухте Квинс» и по делу о хищении земель Новикова).

По мнению Новикова, все его недруги находятся в сговоре: Ассонова дает показания, Булатова «бегает в следствие», а Рожин отправляет в СМИ негатив на барда. Он даже зачитал письмо женщины, которая летом во время избирательной компании работала на его конкурента и которая якобы рассказала, что к ним в штаб приходил Рожин и предлагал организовать акции против Новикова. «Рожин получил 500 тысяч, которые они поделили с Булатовой: до конца выборов она получала приличные суммы, организуя акции против вас», — процитировал Новиков письмо женщины.

По его словам, давление на него чудовищно, и если бы на его месте был другой человек, его давно бы уже «затравили бы и затоптали». Вспомнил Новиков и о политическом подтексте.

«В корне всего этого — выборы губернатора, будут выбивать всех», — пояснил его, напомнив, что он — друг губернатора.

Однако шансонье считает, что у него хватит сил переломить ситуацию. «Я до этого толерантно и по-доброму относился и к тем и к другим, но чаша терпения (и моя, и прокуратуры) переполнена», — заявил Новиков.

Всех своих недругов Новиков назвал «сволочами», «Раньше были позорными столбы, и того, кого к ним сволакивали, это и была сволочь, — объяснил бард. — Сегодня вся сволочь еще не сволочена. Но наступит такой момент, когда эта сволочь будет у своего столба».

После завершения пресс-конференции автобус с журналистами отправился в «Бухту Квинс» на экскурсию. По последним данным, там возобновлены строительные работы: привезены кирпичи, работает строительная техника.