14:51 31 января 2017 2

Совместное лечение закончилось летальным исходом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Шестидесятилетний пациент психоневрологической больницы задушил своего тридцатилетнего соседа по палате, сообщили «URA.RU» в полиции Чебаркуля. Обстоятельства чрезвычайного происшествия изучают полиция и следователи СК.

Инцидент произошел вечером в понедельник, 30 января, в областной психоневрологической больнице №2, расположенной в поселке Мирный. По предварительным данным, страдающий тяжелым психическим расстройством мужчина воспользовался полиэтиленовым пакетом и другими подручными предметами. Свой поступок в разговоре с правоохранителями он объяснил ссорой с потерпевшим и его неприятными высказываниями в свой адрес.

Когда в палате нашли бездыханное тело, подозреваемого поместили в полицейский изолятор и возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). После того, как тяжесть его болезни оценит комплексная психиатрическая экспертиза, будет принято решение о дальнейшей судьбе подозреваемого. Если подтвердится, что в момент совершения убийства мужчина был невменяем, лечение ему предстоит проходить уже в принудительном порядке и в соответствующем закрытом учреждении.