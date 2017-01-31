14:55 31 января 2017 1

Опасную инфекцию завезли из Южной Америки Фото: Алексей Андронов © URA.RU

В поселке Сабетта выявили случай заболевания тропической малярией. Больной приехал в поселок на работу после путешествия в Южную Америку. Об этом во время пресс-конференции рассказала глава ямальского управления Роспотребнадзора Людмила Нечепуренко, передает журналист «URA.RU».

Врачи в Сабетте не смогли поставить диагноз больному. Состояние его ухудшалось, и его доставили в Салехард, где в течение нескольких часов удалось установить, что пациент болен опасной паразитарной инфекцией. Со слов Людмилы Нечепуренко, заболевший работал на одном из предприятий в Сабетте. К сожалению, спасти его не удалось.

«К сожалению, от малярии люди умирают. Малярию наши доктора плохо знают. Поэтому должна быть настороженность у медицинского персонала. Мы работаем в этом направлении. На сегодняшний день на Ямале есть все необходимое для диагностики и препараты для своевременного лечения тропической малярии», — сказала главный санитарный врач Ямала.