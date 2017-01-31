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31 января 2017
30 января 2017
15:00  31 января 2017 1

Автобусный парк Екатеринбурга обесточили за долги

Общественный транспорт Екатеринбурга, автобус, общественный транспорт
Екатеринбургская электросетевая компания обесточила автобусный парк за долгиФото: Александр Мамаев © URA.RU

Муниципальное автотранспортное предприятие №2 (находится на ул. Восточной, 5а) осталось без электроэнергии за долги перед поставщиком — «Екатеринбургэнергосбыт», сообщили «URA.RU» в Екатеринбургской электросетевой компании.

По словам собеседника агентства, ранее транспортному предприятию направлялись уведомления о необходимости погасить задолженность в установленный срок — до 30 января. Как видно, этого не произошло, поэтому энергетики обесточили автопарк.

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Аналогичная ситуация, как отметили в компании, складывается и с Трамвайно-троллейбусным управлением, которое за десять дней увеличило задолженность за электроэнергию с 34 до 50 млн рублей. Если до 6 февраля хотя бы часть этой суммы не будет уплачена, ТТУ также окажется обесточенным.

В Управлении МОАП сложившуюся ситуацию называют «ограничением режима потребления электроэнергии». Выяснить, когда предприятие намерено погасить задолженность, и как это «ограничение» сказывается на работе общественного транспорта, не удалось. Генеральный директор Владимир Кайсаров на момент подготовки материала оказался недоступен для комментария.

Сергей Демин
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