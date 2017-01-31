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31 января 2017
30 января 2017
14:43  31 января 2017 0

В Екатеринбурге из-за снаряда эвакуировали посетителей торгового центра. ФОТО

Полицейские оцепили район опасной находкиФото: ТА "Ночные новости"

Днем во вторник, 31 января, возле торгового центра «Глобус» (бывший «Екатерининский») в реке Исеть обнаружен снаряд. Люди были эвакуированы из здания.

Район опасной находки оцеплен полицейскими. На месте работают взрывотехники, сообщает ТА «Ночные новости».

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фото: ТА «Ночные новости»

Год назад перед новогодними праздниками из торгового центра «Глобус» также эвакуировали людей, тогда подозрения вызвала бесхозная коробка. После того, как 300 человек были выведены на улицу, специалисты осмотрели опасную находку. Оказалось, что в коробке лежал новогодний подарок — его забыл кто-то из посетителей.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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