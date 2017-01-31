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31 января 2017
Главные новости Свердловской области
15:45  31 января 2017 0

На Урале легковушка протаранила маршрутку и вылетела на тротуар, где находился ребенок. ФОТО

Ребенка спасла зимняя одеждаФото: ГИБДД Свердловской области

В городе Лесном Свердловской области после ДТП легковушку отбросило на тротуар, прямо на 13-летнего мальчика. К счастью, ребенок практически не пострадал.

ДТП произошло на перекрестке улиц Ленина и Кирова. Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области, водитель Hyundai тронулся перекрестка, не дождавшись зеленого сигнала светофора. В результате легковушка протаранила маршрутный микроавтобус. От удара иномарку отбросило на тротуар, где в этот момент находился 13-летний мальчик.

«Силу удара смягчила толстая зимняя одежда. Ребенок получил лишь ушибы», — сообщили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

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Пассажиры маршрутки не пострадали Фото: ГИБДД Свердловской области

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.Ru»
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