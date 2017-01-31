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Главные новости Курганской области
15:16  31 января 2017 2

В Кургане пациенты бегают через дорогу, чтобы сдать кровь

Новая больниц. Клещ и общий анализ крови. Екатеринбург, кровь из пальца, общий анализ крови
Чтобы сдать кровь из пальца, пациенту придется отправиться в другой корпусФото: Александр Мамаев © URA.RU

Пациенты поликлиники №3 на улице Кравченко в Кургане жалуются, что кровь из пальцев и вены они вынуждены сдавать в разных зданиях, расположенных через дорогу. В больнице «URA.RU» объяснили, что таковы требования Роспотребнадзора.

«Чтобы быстрее пройти обследование, люди занимают очереди в том и другом здании и бегают через дорогу с немаленьким движением с риском для жизни», — рассказывают пациенты поликлиники. Они отмечают, что это не только неудобно, но и попросту опасно.

В поликлинике «URA.RU» подтвердили, что именно так устроена работа кабинетов по забору анализов. Это неудобство объяснили требованием Роспотребнадзора. «Существуют стандарты оказания медицинской помощи. Имеющиеся у нас помещения не позволяют разместить в одном здании процедурный кабинет, где проводятся внутривенные инъекции и лабораторию, которая имеет дело с заразными заболеваниями», — пояснил заместитель главного врача по лечебной работе Виктор Рыбин. Он отметил, что подобная ситуация сложилась и во многих других курганских больницах.

По мнению медика, решить вопрос в сложившихся условиях невозможно «Если только народ проголосует за депутата, который построит нам новую поликлинику», — пояснил он.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
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