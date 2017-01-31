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31 января 2017
Главные новости 
15:20  31 января 2017 0

Ямальцы заражаются сальмонеллой от челябинских кур

Кухня гипермаркета «Гипербола». Приготовление полуфабрикатов для гриля. Екатеринбург, кухня, повар, курица
Несколько крупных вспышек сальмонеллеза зафиксировали в ямальских кафе и ресторанахФото: Александр Мамаев © URA.RU

На Ямале участились случаи заболевания сальмонеллезом. Главный санитарный врач региона Людмила Нечепуренко на пресс-конференции во вторник, 31 января, заявила, что нынешний уровень заболеваемости самый высокий за последние 10 лет.

В прошлом году Ямал пережил три крупных вспышки этого заболевания. Инфекция распространялась среди вахтовых рабочих. Выявлялись случаи заражения на трех предприятиях общепита в Новом Уренгое и Ноябрьске. Больше половины случаев заболевания встречаются именно в Ноябрьске.

Источником заболевания глава Роспотребнадзора назвала куриную продукцию. Санитарные врачи выявляли партии зараженной курицы, прибывшие на Ямал из Челябинска и Белгорода.

«Нужно наше население направить на то, чтобы крайне серьезно относились к куриной продукции — и к яйцу, и к курице. Тщательная термическая обработка. Вплоть до отдельной разделочной доски и отдельной кастрюли, как на предприятиях общественного питания. Дети маленькие заболевают. Вот буквально сегодня в Салехарде заболел ребенок полутора лет», — отметила Людмила Нечепуренко.

Вячеслав Егоров
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