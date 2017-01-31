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31 января 2017
15:25  31 января 2017 0

«Это именно заказ». Член исполкома ПКР объяснил недопуск россиян к Паралимпийским играм

Открытая лицензия от 10.08.2016. Паралимпиада, социальные сети, душ, вода, инвалид, паралимпиада, собака
Недопуск спортсменов до зимней Паралимпиады 2018 года является политическим заказом, считают в ПКРФото: Pixabay.com

Член исполкома Паралимпийского комитета России (ПКР) Лев Селезнев назвал политическим заказом запрет на участие российских спортсменов на Играх 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея).

«Это именно заказ. Политика самым безобразным образом вмешалась в жизни людей, и без того попавших в трудную ситуацию. Не получилось со здоровыми — отыгрались на инвалидах», — рассказал в интервью russian.rt.com Лев Селезнев.

Член исполкома ПКР также поделился с изданием своим наблюдением, что когда глава Международного паралимпийского комитета (МПК) Филип Крэйвен озвучивал решение об отстранении российских спортсменов от Игр, у него «бегали глаза».

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«Он чувствовал, что не прав, но продолжал говорить о государственной поддержке спорта в России», — считает Селезнев. При этом собеседник издания подчеркивает, что поддержка со стороны властей есть, но не в области допинг-контроля.

30 января Международный паралимпийский комитет прислал в офис Паралимпийского комитета России отрицательный ответ на просьбу разрешить паралимпийцам участвовать в международных квалификационных соревнованиях к Паралимпийским зимним играм 2018 года в Пхенчхане, писала «Газета.Ru».

При этом, как напоминает «Национальная служба новостей» уже заканчиваются отборочные соревнования по разным видам спорта, которые представлены на Паралимпийских играх, наши спортсмены в них не участвуют, в правах ПКР так и не восстановлен, а значит если МПК не отменит санкции в отношении россиян, то они не смогут принять участие в Играх 2018 года.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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