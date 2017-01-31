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31 января 2017
Главные новости Свердловской области
16:34  31 января 2017 8

Влиятельный сотрудник «Единой России» уходит на работу в РПЦ

Первый день в правительстве и заксобрании. Екатеринбург, тамбова анжела
Анжела ТамбоваФото: Александр Мамаев © URA.RU

Глава пресс-службы свердловского отделения «Единой России» Анжела Тамбова покидает свой пост. С высокой долей вероятности, новым местом работы Тамбовой станет Екатеринбургская епархия.

Информацию о переходе «URA.RU» подтвердил компетентный собеседник в администрации губернатора. С этими сведениями соглашаются и внутрипартийные источники агентства. Косвенным доказательством также служит интервью Тамбовой с митрополитом Кириллом, которое было опубликовано 31 января на страницах «Областной газеты».

«Я не занимаюсь кадровыми вопросами. Это совсем другая епархия. Новость об уходе Анжелы я узнала от вас», — прокомментировал «URA.RU» ситуацию руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Свердловской области Елена Чечунова.

Получить комментарий секретаря свердловского отделения «ЕР» Виктора Шептия не удалось. Политик не отвечает на телефонные звонки. В епархии также не смогли оперативно прокомментировать вероятное появление нового сотрудника.

Анжела Тамбова — опытный журналист. Она занимала должности руководителя отдела спецпроектов РИЦ «ТАСС-Урал» и главы пресс-службы правительства Свердловской области. В «ЕР» Тамбова работала с весны 2015 года.

Марк Бородин
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