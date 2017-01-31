15:30 31 января 2017 0

Данил Анучин уверен, что вложения окупятся Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Зауралье прибыла спецтехника, приобретенная для работы оперативного и ремонтного персонала четырех филиалов ПАО «СУЭНКО», обеспечивающих электроснабжение потребителей Курганской области. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Учитывая значимость для энергосистемы замены выработавшей свой ресурс спецтехники на новую, вручение автотранспортных средств традиционно прошло в торжественной обстановке. Директор ПАО «СУЭНКО» Данил Анучин вручил ключи директорам филиалов — Курганских, Западных, Шадринских и Курганских городских электрических сетей.

«Практика подтвердила наши расчеты: эксплуатация новой техники, даже с учетом затрат на ее приобретение, существенно дешевле, чем устаревшей, — отметил Данил Анучин. — По итогам прошлого осенне-зимнего периода курганская энергосистема была признана Минэнерго системой с самыми низкими затратами на эксплуатацию условной единицы оборудования и с самой высокой динамикой снижения аварийности среди уральских энергокомпаний. Это, конечно, заслуга нашего коллектива, его профессионализма. Но и нельзя недооценивать такой фактор, как полная оснащенность бригад современной, работающей без сбоев спецтехникой».

Среди новых автотранспортных средств — автогидроподъемники, передвижные мастерские, автомобильный кран-манипулятор, грузовые автомобили УАЗ, рубительная машина «ТОРНАДО». Всего — 37 единиц. Отдельно следует выделить три передвижные дизель-электростанции, которые обеспечивают резервное электроснабжение социально значимых объектов в случае нештатного ограничения потребления.

Так, в конце декабря 2016 года из-за аномально низкой температуры наружного воздуха произошли аварийные отключения в Каргапольском, Шадринском и Шатровском районах. Пока бригады ликвидировали технологические нарушения, были развернуты два резервных источника электроснабжения, благодаря чему удалось сохранить работоспособность социально значимых потребителей, не допустить размораживания оборудования котельных, размораживания тепловых сетей.

Всего в приобретение спецтехники для филиалов Зауралья в 2016 году ПАО «СУЭНКО» вложило 36 млн 124 тыс. рублей.