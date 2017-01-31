17:19 31 января 2017 8

Фуат Сайфитдинов (второй справа) старался погасить слишком яростные споры Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Оттенок политического скандала во вторник, 31 января, приобрело заседание комитета тюменской облдумы по государственному строительству. В итоге большинством голосов депутаты-единороссы «завернули» законопроекты КПРФ и ЛДПР, а главный справедливорос региона назвал «красивым» назначение в Госдуму представителем от Тюменской области Владимира Ульянова.

Первая пикировка возникла при обсуждении законопроекта, внесенного думской фракцией КПРФ — как уже писало «URA.RU», коммунисты предложили внести изменения в Избирательный кодекс региона, ограничив время, отведенное на досрочное голосование в участковых избирательных комиссиях (УИК), тремя днями.

По словам лидера фракции Тамары Казанцевой, это позволит сэкономить бюджетные средства, поскольку члены УИК получают почасовую оплату, а также избавит от лишних неудобств школы и соцучреждения, территорию которых занимают УИК.

Кроме того, новшество, по мнению коммунистов, сократит возможность сфальсифицировать голосование.

«Правовое управление Думы нашло незначительные замечания, при их устранении законопроект может быть принят, — сообщила Казанцева. — Правительство области, естественно, возражает».

«Красной леди» пришлось согласиться на компромисс — иначе законопроект был бы окончательно похоронен Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Тут выяснилось, что возражает не только правительство области. Депутат-единоросс Владимир Ульянов поинтересовался, сколько за последние три года было подано жалоб на нарушения при досрочном голосовании и сколько исков удовлетворено судом. «Один», — ответила «красная леди».

«Согласовали ли с коллегами из автономных округов, поскольку это и их интересы ущемляет?» — не отступал Ульянов. Казанцева пояснила, что в случае одобрения документа в первом чтении он до 27 февраля будет направлен в округа.

После этого слово взял председатель облизбиркома Игорь Халин, который сообщил, что при реализации новшества комиссии столкнутся с серьезными трудностями — сейчас работает уже отлаженная система, коммунисты же предлагают ее разрушить. В ответ «красные» припомнили скандал с лишними «мальковскими» бюллетенями.

«Мы рассматриваем проект закона, а сейчас уходим от темы в дискуссию», — попытался урезонить коллег председатель комитета Фуат Сайфитдинов, но тут в полемику вступил коммунист Иван Левченко, который поддержал Казанцеву и затеял спор с Игорем Халиным.

Через минуту лагерь противников законопроекта пополнился депутатом от ХМАО Галиной Резяповой.

«Я попыталась приложить законопроект к Сургутскому району и увидела массу сложностей», — заявила она, пояснив, что условия жизни людей на севере и на юге региона серьезно отличаются. «Сентябрь — это время заготовок. Три дня, отведенных для голосования, это очень мало — пойдут обращения граждан, которые будут жаловаться на ущемление их прав», — сообщила Резяпова.

Владимир Ульянов, в свою очередь, подсказал верный ход Игорю Халину, поинтересовавшись, не окажет ли сокращение сроков голосования в УИК влияния на реализацию избирательных прав граждан. Окажет, подтвердил Халин: было 10 дней для голосования в УИК — станет три. Явное ущемление.

В итоге слово взял вице-губернатор Сергей Сарычев. Он порекомендовал «лидеру фракции быть аккуратнее в формулировках», поскольку в следующий раз правительство области, заподозренное в покровительстве фальсификациям на выборах, может потребовать доказательств.

Глеб Трубин, по мнению Артюхова, попал под чье-то нехорошее влияние Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Пока чиновник по пунктам разбивал аргументы авторов законопроекта, Галина Резяпова живо обсуждала что-то с сидевшим рядом с ней Владимиром Пискайкиным и делала знаки Казанцевой. После того, как слово взял Фуат Сайфитдинов, выяснилось: законопроект либо вернут на доработку коммунистам, либо вообще похоронят. Казанцева выбрала первый вариант, дождалась итогов голосования и удалилась.

Однако на этом споры не утихли. Следующим вопросом в повестке дня значился законопроект либерал-демократов, предлагающих наделить фракции в облдуме правом проводить депутатские расследования.

Лидер фракции Глеб Трубин долго объяснял плюсы нововведения и ссылался на нормы и законы, упрекая думский аппарат в волоките: таблица поправок на заседание не представлена, а с момента внесения проекта прошло два месяца. «Спасибо за краткое лаконичное заключение», — ехидно поблагодарил его Фуат Сайфитдинов.

Наступление на Трубина тут же повел Владимир Ульянов. По его словам, наделение фракций такими полномочиями явно лишнее, поскольку расследованием может заниматься каждый депутат.

«Парадокс — парировал Трубин. — Один депутат может, а группа депутатов — нет. Наделение фракции такой возможностью — вполне благая тема: будет видно, какая фракция как работает».

«Опять уводите в политическую плоскость, — упрекнул Ульянов. — Все депутаты равноправны…» «У нас нет ни одного депутата, не входящего во фракцию», — перебил его Трубин. После долгих споров вопрос был вынесен на голосование с формулировкой «принять документ за основу и доработать». «Кто за?» — поинтересовался Сайфитдинов и перешел к следующему вопросу. «А против, воздержались?» — напомнил Трубин. Воздержавшихся оказалось двое: сам лидер фракции ЛДПР и сидевший рядом с ним коммунист Левченко.

Отыграться Трубину удалось уже через минуту — во время обсуждения следующего вопроса о кандидатуре представителя тюменцев в нижней палате парламента. «Представитель в Государственную Думу назначается постановлением Тюменской областной думы из числа депутатов облдумы, — начал Фуат Сайфитдинов. — Решение об этом было принято на прошлом заседании Думы, а теперь предлагается рассмотреть на эту должность конкретного индивида… это Владимир Ильич Ульянов».

Коллега Сайфитдинова по партии, единоросс Андрей Артюхов объяснил, почему кандидатура Ульянова является самой подходящей.

Владимир Ильич Ульянов в 2017-м отправится в Госдуму в Москву Фото: Николай Бастриков © URA.RU

«Он работал прокурором, полпредом, главным федеральным инспектором, много лет является депутатом областной Думы», — сообщил Артюхов. «Кандидатура ни у кого не вызывает сомнений, — заверил Глеб Трубин и сделал короткую паузу. — Но… как говорится, есть небольшие нюансы».

В зале послышался смех.

Трубин напомнил о многопартийной системе, гарантированной россиянам Конституцией, и о равенстве партий, заявив в итоге, что никаких согласовательных процедур по кандидатуре Ульянова с фракциями не проводилось, так что налицо нарушение прав всех думских фракций, кроме «Единой России».

В итоге Трубин попросил снять законопроект с повестки дня.

«У меня такое ощущение, что кто-то Глеба Александровича настраивает, — возмущенно заявил единоросс Андрей Артюхов. — Очень плохо проходят наши инициативы в Госдуме, нам нужен там сильный, инициативный человек».

Обстановку разрядил лидер думской фракции «Справедливая Россия» Владимир Пискайкин. «Мы так понимаем, что профессиональные качества Ульянова ни у кого не вызывают сомнений», — заявил он. И добавил:

«К тому же это было бы красиво: в год столетия революции, в 2017-м, от Тюменской области в Государственную Думу поедет Владимир Ильич Ульянов».

Зал грохнул, и договаривал Пискайкин, уже перекрикивая смех коллег и чиновников: «Мы поддерживаем кандидатуру».

Сам Ульянов поблагодарил депутатов за доверие, однако оговорился: «Не с чем поздравлять, коллеги. Я знаю, что такое Государственная Дума».

Теперь проект постановления будет вынесен на заседание областного парламента, которое намечено на 9 февраля.