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31 января 2017
30 января 2017
Главные новости Тюменской области
15:53  31 января 2017 0

На тобольском нефтехимическом гиганте сменился генеральный директор

Генеральный директор СИБУРа Дмитрий Конов. Тюмень, конов дмитрий
Председатель правления СИБУРа Дмитрий Конов останется главным "контролером" строительства "ЗапСибНефтехима"Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Назначен новый руководитель строящегося нефтехимического комплекса «ЗапСибНефтехим» в Тобольске. Им стал Игорь Климов, ранее возглавлявший томскую площадку «СИБУРа.»

Предшественник Климова, занимавший должность гендиректора с 2014 года, Борис Лим, в ноябре 2016 года был утвержден в должности генерального директора «НИПИГАЗа». Это ведущий российский центр, занимающийся проектированием, логистикой и строительством, сообщили в пресс-службе «СИБУРа».

Игорь Климов ранее пять лет, с 2007 по 2012 год, был гендиректором томской площадки «СИБУРа», впоследствии он два года внедрял производственную систему предприятий компании. С 2014 года Климов работал директором по производственно-операционной деятельности дирекции базовых полимеров нефтехимического гиганта.

В 2016 году управленец стал по совместительству исполнительным директором «дочки» «СИБУРа», компании «БИАКСПЛЕН». Руководить тобольским проектом будет операционный директор компании Михаил Карисалов. Общий контроль останется в руках председателя правления «СИБУРа», главы управляющего совета «ЗапСибНефтехима» Дмитрия Конова.

Николай Бастриков
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