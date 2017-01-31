15:59 31 января 2017 3

Главное следственное управление бард называл своим главным врагом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бард и худрук екатеринбургского Театра эстрады Александр Новиков, обвиняемый в хищении средств пайщиков ЖК «Бухта Квинс», обжалует решение об аресте его земель под строящимся поселком. Об этом певец заявил в ходе сегодняшней пресс-конференции. По его словам, жалоба на решение суда будет подана незамедлительно.

«Потому что торг неуместен, — пояснил Александр Новиков. — Мне предложили: „Вы не обжалуете, а мы выдадим вам документы (речь о строительной документации на поселок ‚Бухта Квинс‘ — прим. ред)“. Еще две недели назад мы подавали ходатайство о выдаче этих документов, ответа не последовало, решения до сих пор нет. Хотел сделать доброе дело, но даже поступиться не получается. Поэтому решение суда будет обжаловано».

Новиков также пояснил, что на самом деле земля под поселком не арестована — суд лишь дал разрешение на арест, но он пока не наложен.

Также певец заявил о том, что намерен добиваться смены следователей, ведущих его уголовное дело, посредством привлечения органов прокуратуры (руководителя которой на Урале — замгенпрокурора в УрФО Юрия Александровича Пономарева — Новиков, по его словам, глубоко уважает). «Я подал заявление на имя свердловского областного прокурора, где указаны все нарушения следствия, и заявление об отводе следственной группы, — сообщил Новиков. — Все факты свидетельствуют о том, что самое главное противодействие в решении вопроса [обманутых пайщиков „Бухты Квинс“] оказывает следственная группа».

Кроме того, Новиков сообщил, что готовит для прокуратуры еще один пакет документов, который свидетельствует о том, что следователи умышленно «уводят Ассонову от совершенного преступления». «Она получала деньги от пайщиков в больших суммах, оформляла на себя за миллион — получала два с половиной, на что следствие сказало, что это бизнес, — рассказал Новиков. — Это не бизнес — это мошенничество. Прокуратура с этим согласна».

Напомним, Александр Новиков во вторник, 31 января, в ходе пресс-конференции, назвал своих главных врагов, которые, по его мнению, ведут компанию против него и препятствуют завершению строительства жилищного комплекса «Бухта Квинс»: это Главное следственное управление ГУ МВД по Свердловской области, лидер обманутых пайщиков Зиля Булатова, Дмитрий Рожин — правозащитник и друг Ивана Обухова (руководителя 4-й овощебазы) и экс-директор проекта «Бухта Квинс» Лариса Ассонова, которая и дала показания на Александра Новикова и его компаньона Михаила Шилиманова. Обухов и Ассонова, напомним, находится под стражей, поскольку являются обвиняемыми по другому делу — о хищении земель Александра Новикова в Сысертском районе.

Бард Александр Новиков и его друг и компаньон Михаил Шилиманов (экс-замминистра свердловского правительства) обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере — хищении средств пайщиков ЖК «Бухта Квинс» (строительство поселка заморожено). На днях бард заявил, что нашел инвесторов, готовых выкупить паи. К 31 января из 65 обманутых пайщиков средства получили первые восемь. Также Новиков заявил, что инвесторы (Аликбек Исаев, банк ВТБ и еще два инвестора) намерены достроить поселок, желание взяться за работу выразила строительная корпорация «Маяк».