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31 января 2017
Главные новости Свердловской области
16:03  31 января 2017 3

Колея на самой аварийной дороге Екатеринбурга за месяц спровоцировала 40 ДТП

Одна из жертв колеиФото: ГИБДД Свердловской области

Колея на дублере Сибирского тракта стала причиной 40 аварий с начала этого года. Только в минувшие выходные там погибли два человека и семеро получили различные травмы.

Участок дублера Сибирского тракта является самым аварийным местом в Екатеринбурге по итогам 2016 года. Но если за минувший год здесь зарегистрировано 54 аварии, то за один январь 2017-го их было уже 40.

«Сопутствующим фактором, провоцирующим ДТП на этом участке, является колея на проезжей части, — сообщили «URA.RU» в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

Госавтоинспекция считает, что виновниками такого множества аварий в этом месте являются дорожные службы. До сих пор не ликвидирована колея, образовавшаяся на проезжей части.

«В течение 2016 года дорожными организациями покрытие проезжей части на дублере Сибирского тракта не было приведено в соответствие с требованиями. Устранение недостатков запланировано только на 2017 год», — добавили в ГИБДД области.

Александр Лукманов
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