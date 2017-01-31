16:18 31 января 2017 1

Депутаты создали рабочую группу для подготовки законопроекта о прогульщиках Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа высказала замечания к проекту закона «о прогульщиках», который подготовлен окружной Думой. По версии надзорной инстанции, депутаты Заксобрания при разработке документа нечетко прописали основания для лишения парламентария мандата.

Законопроект стал одной из самых горячих тем в Думе — «Единая Россия» и ЛДПР боролись за авторство, спорили из-за аргументов, по которым можно лишать полномочий прогульщиков. «URA.RU» неоднократно писало об этом. В итоге в декабре 2016 года в пресс-службе ЗС Ямала сообщили, что будет общий документ и рассмотрят его уже после Нового года.

«Прокуратура округа при изучении корректировок в закон о статусе депутата Заксобрания установила, что такое, вновь вводимое основание для принятия решения о досрочном прекращении полномочий депутата, как пропуск (отсутствие) депутата на заседаниях без уважительных причин, являлось неопределенным. Был использован термин „в случае многократного отсутствия“. Широта полномочий, лингво-юридическая неопределенность являются коррупциогенными факторами», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Ямала.

Законопроект отправлен на доработку.

Как рассказали «URA.RU» в надзорной инстанции, дополненный документ к ним пока не поступил. У законодателей еще есть время — заседание ЗС назначено на 16 февраля, но существует риск, что они не успеют этого сделать.

«Если депутаты все-таки захотят конкретизировать понятие „многократное отсутствие“, то мы столкнемся с ситуацией, когда законодательно будет разрешено определенное количество прогулов. Полагаю, будет лучше, если в региональном законе будет по аналогии с федеральным указано, что лишить мандата депутата можно за неисполнение обязанностей. Это не только неявка на заседание, но еще и отсутствие работы с избирателями», — пояснил старший помощник прокурора ЯНАО Василий Меняйлов.