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31 января 2017
15:55  31 января 2017 3

О товарах — только правда. В правительстве одобрили закон об интернет-агрегаторах

Начало продажи iphone 6. Екатеринбург, телефон, интернет, айфон, iphone 6
Покупателям в Сети предоставят достоверную информацию о товарахФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Минэкономразвития утвердило проект закона Роспотребнадзора об интернет-агрегаторах, согласно которому покупателям на сайтах должна предоставляться достоверная информация о товарах.

В МЭР провели экспертизу законопроекта и пришли к выводу «о достаточном обосновании решения проблемы предложенным способом регулирования», сообщает Russian.rt.com.

В Роспотребнадзоре законопроект разработали летом 2016 года. Он вводит в закон «О защите прав потребителей» такое понятие, как агрегатор товаров и услуг, а также обязывает сообщать покупателю исчерпывающую и достоверную информацию о товаре. Если этого не будет сделано, агрегатор понесет ответственность за реальный ущерб в пределах суммы предоплаты.

Нина Калинина
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