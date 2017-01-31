16:07 31 января 2017 9

Иван Квитка считается приближенным к полпреду политиком Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

3 февраля в Екатеринбурге состоится заседание Уральского межрегионального координационного совета «Единой Россий» под председательством депутата госдумы РФ Ивана Квитки.

Как сообщают источники «URA.RU», мероприятие будет статусным. В числе приглашенных — полномочный представитель президента по УрФО Игорь Холманских, а также губернаторы Свердловской, Тюменской областей, ХМАО и ЯНАО. Ожидается, что главным вопросом повестки дня станет подготовка к выборам президента РФ и главы Свердловской области.

Заместитель главы МКС, депутат Госдумы Алексей Балыбердин подтвердил факт проведения заседания. Но круг запланированных к обсуждению на нем вопросов и фамилии приглашенных предпочел не обсуждать.

Между тем известно, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев (наиболее вероятный кандидат от «Единой России» на переизбрание) в мероприятии участие не примет. Как ранее сообщало «URA.RU», 2 февраля он презентует регион на заседании Японского бизнес-клуба, который соберется в посольстве Японии в Москве.