{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,09
Динамика за 2 недели
Евро 64,29
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
31 января 2017
16:07  31 января 2017 9

Куратор Урала едет в Екатеринбург с предвыборными вводными. Его ждут полпред и четыре губернатора

Конференция Единой России Курган съемка 2011года, квитка иван
Иван Квитка считается приближенным к полпреду политикомФото: Игорь Меркулов © URA.RU

3 февраля в Екатеринбурге состоится заседание Уральского межрегионального координационного совета «Единой Россий» под председательством депутата госдумы РФ Ивана Квитки.

Как сообщают источники «URA.RU», мероприятие будет статусным. В числе приглашенных — полномочный представитель президента по УрФО Игорь Холманских, а также губернаторы Свердловской, Тюменской областей, ХМАО и ЯНАО. Ожидается, что главным вопросом повестки дня станет подготовка к выборам президента РФ и главы Свердловской области.

Заместитель главы МКС, депутат Госдумы Алексей Балыбердин подтвердил факт проведения заседания. Но круг запланированных к обсуждению на нем вопросов и фамилии приглашенных предпочел не обсуждать.

Между тем известно, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев (наиболее вероятный кандидат от «Единой России» на переизбрание) в мероприятии участие не примет. Как ранее сообщало «URA.RU», 2 февраля он презентует регион на заседании Японского бизнес-клуба, который соберется в посольстве Японии в Москве.

Константин Джултаев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров