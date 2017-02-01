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01 февраля 2017
31 января 2017
30 января 2017
09:23  01 февраля 2017 0

Челябинский губернатор отправился в горно-заводскую зону. По его следам едет Гаттаров

Заседание правительства. Челябинск., гаттаров руслан, дубровский борис
Первые лица области продолжают инспектировать отдаленные муниципалитетыФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинский губернатор Борис Дубровский в среду, 1 февраля, почти весь рабочий день проведет в Аше, сообщили «URA.RU» в пресс-службе главы региона. В программе визита — знакомство с промышленностью и совещание с руководством города.

По информации агентства, поездка начнется с посещения Ашинского металлургического завода. В частности, губернатор намерен побывать в цеху аморфной ленты, применяемой в электронике и электротехнике, и на производстве товаров народного потребления. Самыми известными из них являются металлическая посуда и стальные термосы.

В этот же день вице-губернатор Руслан Гаттаров посетит несколько предприятий Златоуста, с руководителями которых его шеф общался во время предыдущей поездки в горно-заводскую зону. «Мы вынуждены говорить сегодня о том, что из Златоуста есть отток населения. Но и здесь будут оставаться те, кто связывает с городом свою жизнь. Причем не только из чувства патриотизма — молодые остаются, когда им это интересно. А для этого надо создавать условия, в том числе для карьерного роста. Мы говорили об этом с руководителями ЗЭМЗ и „Златмаша“, но Златоуст должен прирастать также малым и средним бизнесом», — заметил тогда Дубровский.

Помимо двух упомянутых губернатором градообразующих заводов, в программе поездки его зама значатся также предприятие «Стройтехника» и завод вентиляционного оборудования «Феррум».

Алексей Шумов
© Служба новостей «URA.Ru»
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