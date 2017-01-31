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31 января 2017
Главные новости Свердловской области
17:11  31 января 2017 3

Детсад, торжественно открытый на Урале прошлым летом, до сих пор не работает

Садик по президентской программе построен с бракомФото: Ю. Дунаев a-gazeta.ru

Детский сад «Солнышко» в селе Махнево в Алапаевском районе Свердловской области, построенный в рамках федеральной программы по обеспечению местами в дошкольных учреждениях детей с трех лет, с помпой открыли 30 августа 2016 года. Правда, с тех пор он так и не работал: здание сдали с таким количеством недоделок, что детям было просто небезопасно там находиться.

Открытию нового детсада было придано большое политическое значение, приехали многочисленные гости, в том числе заместитель управляющего Восточным управленческим округом Сергей Араптанов, руководитель исполнительного комитета Свердловского регионального отделения «Единой России» Иван Корякин и множество других гостей.

Ленточку перерезали почетные гости
Фото: Ю. Дунаев a-gazeta.ru

Как объяснили «URA.RU» в администрации Махнево, «Солнышко» — это очень современный детский сад. Трехэтажное здание включает в себя комнаты для игры, учебы, отдельные спальни, спортзал, музыкальный зал, медпункт и пищеблок.

Во дворе — веранды, площадки для игр на свежем воздухе, песочницы и прочие качели-карусели. Также детский сад оборудован автономной газовой котельной.

Радость местных жителей от того, что в селе построили новый современный детсад на 160 мест, который должен был полностью решить проблему с нехваткой мест, длилась недолго. Учреждение так и не открыло свои двери для детей.

Ключ от садика до сих пор не востребован
Фото: Ю. Дунаевa-gazeta.ru

«Законодательное собрание наконец приняло решение о передаче нам детсада „Солнышко“, пока оно числится за управлением капитального строительства. Ждем, когда все заинтересованные стороны преодолеют разногласия и все подпишут, — прокомментировал „URA.RU“ глава администрации Махнево Александр Лызлов. — Надеюсь, что это произойдет в ближайшие два месяца».

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.Ru»
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